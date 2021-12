Program TV 10-12 grudnia 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 10 grudnia:



Mulan, reż. Niki Caro, Polsat, godz. 20.05



Premiera w telewizji! Aktorska wersja słynnej animacji Disneya. Kobieta o imieniu Hua Mulan przebrana za mężczyznę zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu schorowanemu ojcu. Warto dodać, że w obsadzie znalazło się wielu znanych i cenionych azjatyckich aktorów, m.in. Li Gong, Donnie Yen, Jet Li i jason Scott Lee.



Jeszcze dłuższe zaręczyny, reż. Nicholas Stoller, TVN Siedem, godz. 21.05



Jason Segel i Emily Blunt w komedii romantycznej o parze narzeczonych, którzy z uwagi na obowiązki służbowe z roku na rok przekładają datę ślubu. W obsadzie znaleźli się także m.in. Rhys Ifans, Chris Pratt i Alison Brie.



Uprowadzona, reż. Pierre Morel, TVN, godz. 21.35



Propozycja dla wielbicieli kina sensacyjnego. Pierwsza część świetnie sprzedającej się serii o agencie służb specjalnych, który rusza do Paryża, by ratować swoją 17-letnią córkę porwaną przez gang handlujący kobietami. W roli głównej Liam Neeson.



Sobota, 11 grudnia:



Tulipanowa gorączka, reż. Justin Chadwick, TVP Kultura, godz. 20



Podczas pracy artysta zakochuje się w młodej i zamężnej kobiecie. Planując wspólną przyszłość, kochankowie postanawiają sprzedać cenną cebulkę tulipana. Kostiumowy melodramat z ciekawymi kreacjami Alicii Vikander i Christopha Waltza.



Złe mamuśki, reż. Jon Lucas, TVN, godz. 20.10



Trzy przepracowane i niedoceniane matki porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć od dawna upragnionej wolności. Komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie brylują m.in. Mila Kunis, Kathryn Hahn, Christina Applegate i Kristen Bell.



Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski, TVP 1, godz. 20.20



Filmowa opowieść o losach Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika Wojska Polskiego, który zdecydował się na współpracę z CIA. Film zrealizowany w formule thrillera szpiegowskiego. W obsadzie u boku polskich gwiazd znalazł się hollywoodzki aktor Patrick Wilson.



Niedziela, 12 grudnia:



Niepamięć, reż. Joseph Kosinski, TVN Siedem, godz. 20



Rok 2077, z powodu napromieniowania Ziemi ludzie przenieśli się na księżyc Saturna, Tytana. Jack Harper wpada na trop zagadki, która całkowicie zmienia jego światopogląd i przyszłość ludzkości. Widowisko science-fiction z Tomem Cruise’em i Olgą Kurylenko. Warto zwrócić uwagę na świetną ścieżkę dźwiękową zespołu M83.



Eskorta, reż. Tommy Lee Jones, TVP Kultura, godz. 20



Historia nietypowej pary, która ma za zadanie przewieźć trzy niepoczytalne kobiety ze stanu Nebraska do Iowa. Dramat utrzymany w klimacie westernu zrealizowany przez cenionego aktora Tommy'ego Lee Jonesa. To nie jedyna reżyserska próba aktora. Wyreżyserował on także m.in. "Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady".



Pierwszy śnieg, reż. Tomas Alfredson, TVN, godz. 20.05



Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana. Adaptacja bestsellerowej prozy Jo Nesbo z Michaelem Fassbenderem w roli głównej.