Program TV 27-29 października 2023. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 27 października:



Aquaman, reż. James Wan, TVN, godz. 20



Solowy film o przygodach znanego z innych produkcji DC superbohatera - Aquamana. Grany przez Jasona Momoę Arthur Curry jest dziedzicem podwodnego królestwa Atlantydy. Woli jednak wieść zupełnie zwyczajny żywot na powierzchni. Wkrótce jednak musi zdecydować, czy włączyć się wydarzenia i zapobiec wojnie mieszkańców podwodnych krain z ludźmi żyjącymi na powierzchni.



Bridget Jones: W pogoni za rozumem, reż. Beeban Kidron, TVN Siedem, godz. 20



Druga część wielkiego filmowego przeboju na podstawie książek Helen Fielding. Główna bohaterka, tytułowa Bridget, coraz gorzej zaczyna się czuć w związku z Darcym. W dodatku wkrótce na horyzoncie pojawia się były szef kobiety - niepoprawny kobieciarz Daniel. Na ekranie znów brylują Renée Zellweger, Colin Firth czy Hugh Grant.



W imię ojca, reż. Jim Sheridan, TVP Kultura, godz. 20.05



Drobny złodziejaszek zostaje niesłusznie aresztowany za rzekomy udział w zamachu bombowym, po czym skazany na dożywocie. Wraz z ojcem i reprezentującą rodzinę prawniczką walczy o wolność. Słynny już film, który zachwycił doskonałą kreacją Daniela Day-Lawisa. Produkcja zodbyła aż 7 nominacji do Oscara.



Sobota, 28 października:



Władca Pierścieni: Drużyna pierścienia, reż. Peter Jackson, TVN Siedem, godz. 20



Słynne kino fantasy na podstawie legendarnej powieści J.R.R. Tolkiena. Hobbit Bilbo i jego przyjaciele wyruszają w niebezpieczną podróż, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona. Film nagrodzony 4 Oscarami otwiera trylogię.



Aline. Głos miłości, reż. Valérie Lemercier, TVN, godz. 21.35



Muzyczny dramat inspirowany losami Celine Dion - jednej z najsłynniejszych i najlepiej sprzedających się artystek wszech czasów. Bohaterką filmu jest Aline, która zostaje wypatrzona przez producenta muzycznego Guya. Dzięki wsparciu rodziny i doświadczeniu mężczyzny kobieta podąża ku wyjątkowemu przeznaczeniu.



Zabij to i wyjedź z tego miasta, reż. Mariusz Wilczyński, TVP Kultura, godz. 23.35



Jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Animowana produkcja w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego przebojem zdobyła polskie Orły i Złote Lwy, była także prezentowana na festiwalu w Berlinie. To autobiograficzna opowieść ukazująca czas jego dorastania w Łodzi.



Niedziela, 29 października:



Jak ukraść Księżyc, reż. Chris Renaud, Polsat, godz. 13.40



Animowana propozycja dla całej rodziny. Uzbrojony w arsenał miotaczy Gru postanawia ukraść księżyc. Tymczasem na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę. Animacja Universal Pictures, która podbiła serca małych widzów na całym świecie.



Pasażerowie, reż. Morten Tyldum, TV4 , godz. 14.35



Dwoje pasażerów międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu niespodziewanie budzi się ze snu za wcześnie. Film łączy kino science fiction z romansem. Główne role w filmie zagrali Jennifer Lawrance i Chris Pratt, choć na drugim planie pojawiają się też m.in. Michael Sheen czy Laurence Fishburne.



Magnezja, reż. Maciej Bochniak, TVN Siedem, godz. 22.10



Bardzo nietypowy film w polskim kinie. To gangsterska opowieść osadzona w klimacie westernu. Na odciętym od reszty kraju skrawku ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Szalone widowisko, w którym czołówka polskiej sceny aktorskiej wyraźnie bawi się swoimi kreacjami. Film jednak podzielił widzów.