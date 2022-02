Program TV 4-6 lutego 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Okazja do rewanżu za Puchar Polski. W sobotę Pszczółka Polski Cukier zagra z BC Polkowice

Szybko, bo po zaledwie kilku dniach, koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin dostaną okazję do rewanżu z BC Polkowice. W sobotę akademiczki pojadą do jaskini lwa, aby zmierzyć się z wicemistrzem Polski, który jeszcze nie przegrał we własnej hali w tym sezonie