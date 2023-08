Program TV: Filmowy weekend 18-20 sierpnia. Co warto zobaczyć?

Piątek, 18 sierpnia:

Dom nad jeziorem, reż. Alejandro Agresti, TVN Siedem, godz. 20

W piątkowy wieczór TVN Siedem zaprasza na poruszający melodramat z nutą fantastyki. Bohaterami filmu są Kate i Alex, którzy mieszkają w tytułowym domu nad jeziorem. Ich obecność dzieli jednak różnica dwóch lat. Udaje mi się komunikować ze sobą za pomocą skrzynki pocztowej. W role główne wcielili się Sandra Bullock i Keanu Reeves.

Uprowadzona, reż. Pierre Morel, TVN, godz. 20

Sensacyjny klasyk z Liamem Neesonem. Aktor wciela się w rolę agenta służ specjalnych, który rusza do Paryża, by ratować swoją 17-letnią córkę porwaną przez gang handlujący kobietami. Film został świetnie przyjęty przez widzów i doczekał się kilku kontynuacji.

Jak poślubić milionera?, reż. Filip Zylber, Polsat, godz. 20

Komedia romantyczna z Małgorzatą Sochą, Michałem Malinowskim, Małgorzatą Foremniak i Mikołajem Roznerskim w rolach głównych. To historia grupy niespełnionych w miłości ludzi, którzy biorą udział w kursie jak znaleźć i poślubić milionera.

Sobota, 19 sierpnia:

Spider-Man: Bez drogi do domu, reż. Jon Watts, Polsat, godz. 20

Ostatni przebój Disneya ze Spider-Manem. Zdemaskowany superbohater pragnie zrobić wszystko, by znów ukryć swoją tożsamość. Udaje mu się to z pomocą Doktora Strange'a. Wkrótce jednak okazuje się, że doszło do zachwiania rzeczywistości, a w świecie Petera Parkera pojawiają się nieoczekiwani goście. Na ekranie pojawiają się m.in. Willem Dafoe i Alfred Molina, którzy odgrywali te same role niemal dwie dekady temu w filmach Sama Raimiego.

Krwawy sport, reż. Newt Arnold, TV Puls, godz. 20

Propozycja dla wielbicieli kina kopanego. Frank Dux dezerteruje z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu. Jedna z głośniejszych produkcji z udziałem Jeana-Claude Van Damme'a. Film doczekał się licznych kontynuacji, w których jednak Belg już nie powrócił.

Za kilka dolarów więcej, reż. Sergio Leone, TVP Kultura, godz. 20

Druga część słynnej "trylogii dolarowej" Sergio Leone. Filmy nie są jednak ze sobą połączone fabularne, choć łączy jest postać bezimiennego rewolwerowca granego przez Clinta Eastwooda. Tym razem bohater próbuje schwytać bandytę, za którego głowę wyznaczono wysoką nagrodę. Wkrótce okazuje się, że podąża za nim także inny łowca nagród.

Niedziela, 20 sierpnia:

Matylda, reż. Danny DeVito, TV Puls, godz. 11.05

Posiadająca nietypowe umiejętności Matylda idzie do szkoły, gdzie poznaje demoniczną dyrektorkę i dobrotliwą nauczycielkę. Ciepła, familijna opowieść na podstawie powieści Roalda Dahla. Reżyseruje popularny aktor Danny DeVito.

Blues Brothers, reż. John Landis, TVP Kultura, godz. 13.05

Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem. Muzyczny klasyk z Johnem Belushim i Danem Akryodem. Pozycja obowiązkowa dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać tej legendy musicalu.

Resident Evil: Zagłada, reż. Russell Mulcahy, Polsat, godz. 22.20

Kolejna z filmowych adaptacji słynnej serii gier komputerowych. W tej odsłonie Alice i inni ocalali z apokalipsy, muszą przedostać się przez oblężoną przez zombie pustynię. W roli Alice powraca Mila Jovovich, która zagrała tę postać w sześciu produkcjach.