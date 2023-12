Program TV: Filmowy weekend 8-10 grudnia. Co warto zobaczyć?

Piątek, 8 grudnia:



Oskar i Pani Róża, reż. Eric-Emmanuel Schmitt, TVP Kultura, godz. 16



Jeden z najsłynniejszych współczesnych pisarzy, Eric-Emmanuel Schmitt, postanowił sam przenieść na ekran swoją głośną powieść "Oskar i Pani Róża". Ten poruszający dramat opowiada o umierającym na raka chłopcu, który zaprzyjaźnia się z tytułową panią Różą - producentką pizzy.



Pearl Harbor, reż. Michael Bay, Polsat, godz. 20



Specjalizujący się w widowiskowych superprodukcjach Michael Bay, odpowiadający m.in. za słynny "Armageddon", tym razem wziął na warsztat historię rozgrywającą się podczas II wojny światowej. To romantyczna opowieść, dla której tłem są wydarzenia japońskiego ataku na tytułowy Pearl Harbor. W obsadzie znaleźli się m.in. Ben Affleck, Josh Hartnett i Kate Beckinsale.



Szyfry wojny, reż. John Woo, TV 4, godz. 21.40



Pozostając w wojennej tematyce warto również zwrócić uwagę na film Johna Woo. "Szyfry wojny" to historia sierżanta Joe Endersa, który w czasie II wojny światowej otrzymuje zadanie ochrony indiańskiego szyfranta z plemienia Nawaho, którego język wykorzystywany był do przekazywania informacji. W filmie wystąpili m.in. Nicolas Cage, Adam Beach i Christian Slater.



Sobota, 9 grudnia:



Jestem legendą, reż. Francis Lawrence, TVN Siedem, godz. 20



Widowisko science fiction luźno nawiązujące do prozy Richarda Mathesona. Tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w krwiożercze bestie prawie całą ludzkość. Samotny naukowiec Robert Neville poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację. Film intryguje wizją post-apokaliptycznego świata i udaną kreacją Willa Smitha.



Dwa tygodnie na miłość, reż. Marc Lawrence, TVN, godz. 20



Prawniczka, której powołaniem jest obrona uciśnionych, podejmuje pracę w wielkiej korporacji, a jej szefem zostaje egocentryczny multimilioner. Komedia romantyczna od twórcy "Miss Agent". W rolach głównych Sandra Bullock i Hugh Grant.



Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski, TVP 1, godz. 21.30



Filmowa opowieść o losach Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika Wojska Polskiego, który zdecydował się na współpracę z CIA. Film zrealizowany w formule thrillera szpiegowskiego. W obsadzie u boku polskich gwiazd znalazł się hollywoodzki aktor Patrick Wilson.



Niedziela, 10 grudnia:



Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów, reż. Steve Martino, Michael Thurmeier, Polsat, godz. 12.50



Propozycja dla młodszych widzów. Maniek, Diego i Sid powracają w czwartej już odsłonie swoich przygód. Tym razem muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, w tym wędrówce kontynentów, która może zagrozić przyszłości ich świata.



Spider-Man: Bez drogi do domu, reż. Jon Watts, Polsat, godz. 20



Przebój Disneya z popularnym Spider-Manem granym przez Toma Hollanda. Warto podkreślić, że na ekranie pojawiają się m.in. Willem Dafoe i Alfred Molina, którzy odgrywali te same role niemal dwie dekady temu w filmach Sama Raimiego. Zdemaskowany superbohater pragnie zrobić wszystko, by znów ukryć swoją tożsamość. Udaje mu się to z pomocą Doktora Strange'a. Wkrótce jednak okazuje się, że doszło do zachwiania rzeczywistości, a w świecie Petera Parkera pojawiają się nieoczekiwani goście.



Zjawa, reż. Alejandro González Iñárritu, TVN, godz. 21.35



Nagrodzony trzema Oscarami głośny film Alejandro González Iñárritu, twórcy "Birdmana". Ten mroczny dramat rozgrywa się w 1822 roku. Ranny traper Hugh Glass zostaje porzucony przez towarzyszy i pozostawiony na pewną śmierć. Udaje mu się jednak przeżyć. Kierowany pragnieniem zemsty, wyrusza śladem swoich kompanów. Odgrywający główną rolę Leonardo DiCaprio otrzymał za swoją kreację Oscara.