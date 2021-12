Program TV na świąteczny weekend (24-26 grudnia). Co warto zobaczyć?

Wigilia, 24 grudnia:

Kevin sam w domu, reż. Chris Columbus, Polsat, godz. 20

Święta bez Kevina to nie święta, dlatego tradycyjnie, jak co roku, będziemy mieli okazję obejrzeć jeden z największych świątecznych hitów wszech czasów. Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie. Tymczasem dwóch złodziejaszków planuje go okraść.

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, reż. David Yates, TVN Siedem, godz. 20

W przyszłym roku do kin trafią "Tajemnice Dumblerore'a", a w tymczasem TVN Siedem zaprosi na pierwszą część "Fantastycznych zwierząt". Siedemdziesiąt lat przed tym, jak Harry Potter czyta książkę autorstwa Newta Skamandera, pisarz przeżywa niezwykłe przygody w tajemniczym, nowojorskim stowarzyszeniu czarownic i czarowników.

Listy do M., reż. Mitja Okorn, TVN, godz. 20.25

Pięć kobiet i pięciu mężczyzn odkrywa miłość w czasie świąt Bożego Narodzenia. Nawiązująca do brytyjskiego przeboju "To właśnie miłość" komedia romantyczna, która w Polsce odniosła gigantyczny sukces i doczekała się dwóch kontynuacji. W ubiegłym roku premierę miała 4 część serii.

Boże Narodzenie, 25 grudnia:

Titanic, reż. James Cameron, Polsat, godz. 20

Jeden z największych kinowych hitów wszech czasów. Nagrodzony dziesięcioma Oscarami film Camerona odtwarza tragedię Titanica. W 1912 roku brytyjski statek wyruszył w dziewiczy rejs, który zakończył się katastrofą. Widowiskowe kino z Leonardo Di Caprio i Kate Winslet.

Szybcy i wściekli 8, reż. F. Gary Gray, TVN, godz. 20.05

Przedostatnia część niezwykle popularnej serii. Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni. Na ekranie znów pojawiają się gwiazdy liczącej sobie już dwie dekady serii: Vind Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson i inni.

Creed: Narodziny legendy, reż. Ryan Coogler, TVP 2, godz. 20.10

Obdarzony naturalnymi zdolnościami zamożny syn Apollo Creeda przeciwstawia się rodzinie i próbuje sił w boksie. Aby odnieść sukces, prosi o pomoc starego rywala ojca, Rocky'ego Balboa. Powstały po latach od ostatniej odsłony kolejny film z udziałem legendarnego bohatera kina bokserskiego – Rocky’ego. Tym razem jednak schodzi on na dalszy plan, a wcielający się w jego rolę Sylvester Stallone otrzymuje Złoty Glob za swój występ. Rewelacyjne, pełne świeżości kino dla wszystkich miłośników Balboy.

II Dzień Świąt, 26 grudnia:

Książę w Nowym Jorku, reż. John Landis, Polsat, godz. 14.10

Klasyka komedii od Johna Landisa, twórcy "Blues Brothers". Afrykański książę Akeem przyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu żony. Nikomu nie zdradza swojego pochodzenia. Brawurowa komedia pomyłek z Eddiem Murphym i Arsenio Hallem w rolach głównych. Obaj aktorzy wcielają się na ekranie w kilka postaci.

Gladiator, reż. Ridley Scott, TVN Siedem, godz. 20

Nagrodzony pięcioma Oscarami epicki film z Russellem Crowe’em oraz Joaquinem Phoenixem w rolach głównych. Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. Doskonałe widowisko historyczne. Obecnie trwają prace nad drugą częścią przeboju.

Afera Thomasa Crowna, reż. John McTiernan, TV4, godz. 20

Agentka odzyskująca skradzione dzieła sztuki stara się zdemaskować milionera - złodzieja. Kino sensacyjne od twórcy "Predatora" i "Szklanej Pułapki". W obsadzie Pierce Brosnan i Rene Russo.