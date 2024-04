Krzyż pański z takim synem. Wyzywał matkę, groził, że spali jej dom

Chodzi o zdarzenia z nocy z niedzieli na poniedziałek. Policjanci z Ryk zostali wezwani na interwencję domową. O pomoc prosiła kobieta, która nie była w stanie zapanować nad swoim synem.

27-latek, jak opowiedziała policjantom, znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Wyzywał w wyjątkowo wulgarny sposób, groził, że zabije, straszył, że podpali jej dom.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zatrzuty. Stanął przed sądem, bo prokuratura i policja wnioskowały o to, by go tymczasowo aresztować. Decyzja w tej sprawie była pozytywna. Zapadła w środę.

27-latek ma spędzić za kratkami najbliższe 3 miesiące. Za to, co zrobił swojej matce, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.