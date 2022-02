Lubelskie. Zaatakował 69-letnią kobietę w jej mieszkaniu. Groził "bronią"

– W środę przed południem 69-letnia mieszkanka Dęblina zgłosiła dyżurnemu, że została zaatakowana we własnym mieszkaniu przez nieznanego jej mężczyznę – opisuje st. asp. Agnieszka Marchlak. – Mężczyzna najpierw szedł za nią, gdy wracała z zakupów. Wszedł za nią na klatkę schodową, a gdy była już we własnym mieszkaniu, podstępem przekonał ją do otworzenia drzwi i wdarł się do środka. Następnie wyciągnął przedmiot, który kobieta rozpoznała jako broń palną i zaczął ją szarpać za ubranie. Kobieta broniąc się odepchnęła napastnika i doszło między nimi do szarpaniny. Zaczęła głośno krzyczeć i mężczyzna uciekł z mieszkania.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. – Mężczyzna został namierzony i zatrzymany, zabezpieczono też przedmiot przypominający broń palną. Okazało się, że to 41-letni mieszkaniec Dęblina – dodaje Marchlak. – Z badania na trzeźwość przeprowadzonego przez funkcjonariuszy wynika, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Napastnik został zatrzymany. Przyznał się do zarzutu. – Wyjaśniając, że czynu tego dokonał z zamiarem przywłaszczenia mienia – dodaje policjantka. – Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

41-latek był już notowany za podobne przestępstwa.