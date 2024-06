Ryki. Potężna nawałnica nad powiatem

Święto pierogów w Bychawie

Coś dla smakoszy tradycyjnej polskiej kuchni – XXI Ogólnopolski Festiwal w Krainie Pierogów. Na uczestników niedzielnego wydarzenia czeka kilkadziesiąt tysięcy pierogów do konsumpcji oraz Mistrzostwa Świata w jedzeniu pierogów na czas. Wystąpią: Sławomir, After Party i Daj To Głośniej!