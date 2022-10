Agnieszka Zimroz ze Znicza Biłgoraj wicemistrzynią Europy do lat 23 w podnoszeniu ciężarów

Reprezentantka naszego regionu startowała w kategorii do 87 kg. W Albanii biłgorajanka wyrwała 92 kg i podrzuciła 109 kg. Takie wyniki przełożyły się na złoty medal w rwaniu i srebrny w podrzucie. Uzyskane 201 kg w dwuboju dało sztangistce z Biłgoraja drugie miejsce w ME i tytuł młodzieżowej wicemistrzyni Starego Kontynentu.

– Pierwszy raz w życiu mogłam stanąć na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Europy! Do tej pory w to nie wierzę i jest to dla mnie jak sen! Chciałbym serdecznie podziękować trenerom klubowym Andrzejowi Strzałce i Henrykowi Wybranowskiemu oraz trenerom kadry Antoniemu Czerniakowi, Markowi Sachmacińskiemu oraz pani fizjoterapeutce Ewelinie Daniszewskiej za przygotowanie mnie do startu. Dziękuję za każde ciepłe słowo. Dziękuję wszystkim którzy mi kibicowali – napisała na swoim profilu na facebooku nowa wicemistrzyni Europy.

Agnieszka Zimroz, znana jako Rak, ma 21 lat, jest rodowitą biłgorajanką. Podnoszenie ciężarów trenuje od 13. roku życia. W sportowym życiorysie ma udane starty w europejskich i światowych imprezach. Podczas mistrzostw Europy do lat 15 w Nowym Tomyślu zajęła piąte miejsce. W mistrzostwach U 17, w Mediolanie, wywalczyła brązowy medal. W ubiegłym roku startowała w ME U 20 i U 23, które zostały rozegrane w Rovaniemi, w Finlandii, gdzie zdobyła brązowy medal. Sztangistka z Biłgoraja rywalizowała tam również w kategorii do 87 kg. Będąc jeszcze juniorką (do 20 lat) osiągnęła w dwuboju identyczny – rezultat jak w tym roku, w Albanii – 201 kg. W rwaniu Polka uporała się ze sztangą o wadze 91 kg, zaś w podrzucie z ważącą 110 kg. Z kolei podczas mistrzostw świata w Uzbekistanie zajęła czwarte miejsce. W kategorii wagowej do 87 kg zwyciężyła Rumunka Alexandra Alexe z wynikiem 207 kg w dwuboju (90 kg w rwaniu + 117 kg w podrzucie).

Tzw. mały brąz w podrzucie zdobyła w kategorii + 87 kg juniorek Martyna Narewska (UOLKA Ostrów Mazowiecka). W dwuboju Polka była czwarta. Jej wynik to 202 kg w dwuboju (89 kg w rwaniu + 113 kg w podrzucie). Do brązowego medalu w dwuboju zabrakło trzech kg.

W kategorii 109 kg, w U 23, rywalizował Marcin Izdebski (obecnie Budowlani Opole). To wychowanek Roberta Dołęgi w klubie ŁKS Orlęta Łuków. Sztangista w rwaniu wywalczył drugie „małe” złoto dla naszego kraju osiągając 168 kg. W podrzucie zrobił 192 kg, co dało mu piąte miejsce. Oba rezultaty dały Polakowi 360 kg w dwuboju i brązowy medal ME U 23.