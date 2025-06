ATS Akanza AZS UMCS Lublin z awansem do ekstraklasy tenisa stołowego

Walkę o awans drużyny rozpoczęły w piątek. Początek rywalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim nie zapowiadał happy-endu dla drużyny przyjezdnych.

Po czterech pojedynkach było 3:1 dla rywalek (wygrana Karoliny Pęk). Na szczęście w kolejnych grach było już zdecydowanie lepiej. Pęk i Xii Zhao zrobiły swoje, a Julia Więckowska pokonała na koniec Paulinę Knyszewską 3:2, dzięki czemu pierwsze starcie zakończyło się remisem 5:5.

Niedzielny rewanż w Lublinie był wyrównany. Przed dwoma ostatnimi pojedynkami było 4:4, więc kwestia awansu ciągle była otwarta.

W decydującym momencie nie zawiodły: Pęk, która pokonała Katarzynkę Ślifirczyk 3:1 oraz Więckowska, która po raz drugi okazała się lepsza od Knyszewskiej (ponownie 3:2). Dzięki temu gospodynie mogły świętować.

– Emocje we mnie nadal drzemią, bo nasi kibice zrobili taką fantastyczną oprawę. Tak na chłodno mogę powiedzieć, że jestem mega szczęśliwy, bo udało nam się osiągnąć cel. Droga do tego była bardzo kręta i wyboista, a na początku mieliśmy kontuzje zawodniczek. Było pod górkę, ale drużyna stanęła na wysokości zadania. Przed meczem nastawiałem dziewczyny, że to będzie mecz na żyletki. Ciężko było wskazać faworyta, chociaż każdy delikatnie stawiał w tej roli nas. Udało nam się awansować, ale z przebiegu gry musieliśmy nawet bronić piłki meczowe. Julia Więckowska przegrywała 1-2 w setach, ale odwróciła losy tego pojedynku, więc wchodzimy do ekstraklasy. To były naprawdę piękne chwile – ocenia trener Paweł Janowski, trener ATS Akanza AZS UMCS cytowany przez klubowy portal.

KTS Nowy Dwór Mazowiecki – ATS Akanza AZS UMCS Lublin 5:5

AZS UMCS: Pęk (dwa single i debel), Zhao (singiel i debel), Więckowska (singiel), Dzioch.

ATS Akanza AZS UMCS Lublin – KTS Nowy Dwór Mazowiecki 6:4

AZS UMCS: Zhao (dwa single i debel), Więckowska (dwa single), Pęk (singiel i debel), Dzioch, Jeżewska.