Za mało miejsc dla skazanych. Szwecja wynajmie więzienie w Estonii

"Cały obiekt więzienny zostanie udostępniony na nasze potrzeby" - podkreślił minister sprawiedliwości Szwecji Gunnar Stroemmer na konferencji prasowej.

Według założeń do przeniesienia do zakładu karnego w Estonii zakwalifikowani zostaną pełnoletni mężczyźni skazani za zabójstwa i przestępstwa seksualne, ale niestwarzający zagrożenia. Koszt wynajęcia przez miesiąc miejsca dla jednego więźnia w Estonii oszacowano na 8,5 tys. euro, nie licząc transportu. W Szwecji to ok. 11,5 tys. euro. Formalna umowa ma zostać zawarta jeszcze w czerwcu, później konieczna będzie jeszcze zgoda szwedzkiego parlamentu.

Wcześniej rząd w Sztokholmie zlecił ekspertyzę, która potwierdziła, że pod względem prawnym odbycie kary pozbawienia wolności jest możliwe za granicą. Wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, np. w związku z tym, że Estonii obowiązuje prawo estońskie, stąd konieczność wprowadzenia niektórych wyjątków od tej zasady. Ewentualną przerwę w odbywaniu kary więzień ma spędzić w Szwecji.

Ustalono także, że choć nadzór nad więźniami będą sprawować Estończycy, to na miejscu mają być również przedstawiciele szwedzkiej służby więziennej.

Więziennictwo w Szwecji od kilku lat boryka się z brakiem miejsc dla skazanych, co wiąże się m.in. z zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego. W 2024 r. zaludnienie w szwedzkich aresztach wyniosło 119 proc., (o 6 pkt proc. więcej niż w 2023 r.), a w przypadku więzień było to 131 proc. (wzrost o 11 pkt proc.). W obu przypadkach problem ten jest rozwiązywany poprzez tworzenie wieloosobowych cel lub przerabianie innych pomieszczeń na funkcje więzienne.

Projekt polegający na wynajęciu więzienia w Kosowie przygotowuje rząd Danii. W 2015 r. władze Norwegii przeniosły grupę więźniów do zakładu karnego w Holandii. W tym jednak przypadku umowę zakończono z powodu krytyki związanej z wysokimi kosztami.