Avia Świdnik najlepsza podczas Otylia Swim Cup. Niemal osiemset dzieci wzięło udział w zawodach

Organizatorzy liczyli na około 500 osób, a tymczasem do rywalizacji stanęło ponad 750. Najwięcej medali do domu zabrali młodzi zawodnicy i zawodniczki Avii. Na podium tej klasyfikacji znalazły się również: Lwów Sports School of Sydoruk i KVVS Aquapark „Plaża”.

W poszczególnych kategoriach wiekowych wyróżnili się za to, 9 lat i młodsi: Sofia Kapustei (KVVS) i Szymon Skoczylas (AZS UMCS Lublin), 10 lat: Maja Kowalska (Champion Tomaszów Mazowiecki) i Artur Grabski (Avia), 11 lat: Zuzanna Puchacz (Olimpia Lublin) i Roman Andriuk (SP nr 3 Równe), 12 lat: Yana Klikocka (SP nr 3 Równe) i Jarosław Kopetczak (Lwów Sports School of Sydoruk), 13 lat: Wiktoria Zavalin (KVVS) i Franciszek Witek (UKS SP 23 Lublin), 14 i 15 lat: Michalina Kieruczenko (AZS AWF Biała Podlaska) i Jan Krasowski (Piranie SOSiR Nowa Dęba).

– Projekt fundacji zawsze zakładał to, abyśmy poza rywalizacją sportową promowali tutaj zdrowe zasady fair-play. Przede wszystkim przyjemność z uprawiania dyscypliny sportu, jaką jest pływanie, bo wiele osób mówi, że jest monotonne i nudne, a my chcemy pokazać właśnie coś innego, że pływanie jest piękne, wszechstronne, otwiera myślenie – mówi Otylia Jędrzejczak.

– Mówi się, że pływacy to inteligentne osoby, bo w trakcie treningu są tylko cztery ściany i trzeba coś w tej wodzie wymyślić. Więc my naprawdę chcemy to pokazać młodym adeptom pływania, żeby nie rezygnowali w przyszłości z pływania, tylko w nim jak najdłużej pozostawali i czerpali przyjemność z tego, co pływanie je nauczy. Dla mnie to niezwykle ważne, że widzę i widziałam masę dzieci uśmiechniętych, radosnych, przychodzących po autografy, mówiące o tym, że jesteśmy dla nich inspiracją też jako fundacja i to jest dla mnie bardzo ważne. To jest chyba największa nagroda zawodów, które realizujemy, że dzieci czerpią z tego przyjemność i radość z tego, że są w wodzie – dodaje.