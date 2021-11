Cezary Oleksiejczuk pokonał Aiguna Akhmedova i zdobył pas mistrzowski

Pochodzący z województwa lubelskiego zawodnik nie był faworytem starcia z Aigunem Akhmedovem. Rosjanin przez ostatnie 9 lat tylko i wyłącznie wygrywał. Dał się poznać jako znakomity specjalista od parteru, który właśnie w tej płaszczyźnie potrafił zmusić do poddania się wielu przeciwników.

Oleksiejczuk miał jednak plan na tę walkę i od pierwszych sekund wywierał presję na rywala. Starał się go rozbijać kombinacjami bokserskimi. Rosjanin na chwilę przycisnął go do siatki, ale Polak wyrwał się z jego objęć i kilkoma ciosami sprawił, że Akhmedov zachwiał się na nogach.

W drugiej rundzie Oleksiejczuk był blisko zakończenia walki, kiedy przeszedł do krucyfiksu i zasypał rywala gradem ciosów. Później spróbował jeszcze duszenia trójkątnego, ale tę technikę wykonał niedokładnie, co pozwoliło Rosjaninowi uniknąć poddania.

Kolejne trzy rundy odbywały się przede wszystkim w stójce, w której Polak czuł się wyśmienicie. Akhmedov starał się przenieść rywalizację do parteru, ale jego akcje były bardzo czytelne. Polak zdecydowanie dominował i w każdej rundzie wyraźnie zaznaczał swoją przewagę. Wątpliwości nie mieli też sędziowie, którzy w komplecie wypunktowali wszystkie rundy dla Oleksiejczuka i to właśnie jemu przyznali zwycięstwo oraz mistrzowski pas.

– Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa. Ciężko na nie pracowałem. Przez ostatnie kilka miesięcy nie chodziłem na żadne imprezy, nie jadłem fast foodów i nie piłem alkoholu. Teraz chcę walczyć z Michałem Materlą o mistrzowski pas w kategorii wagowej 84 kg. Wychowałem się na jego walkach i chcę spróbować swoich sił w bezpośrednim pojedynku – przekonywał w wywiadzie po walce Cezary Oleksiejczuk.

We Wrocławiu odbyło się też kilka innych ciekawych starć. W pojedynku wieczoru Mateusz Rębecki pokonał jednogłośnie na punkty Arkadiya Osipyana.