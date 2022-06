Cisowianka Mazovia MTB Marathon 12 czerwca odwiedzi gminy Wysokie i Zakrzew

Impreza firmowana nazwiskiem Cezarego Zamany, jednego z najlepszych w Polsce kolarzy końca XX wieku, to gwarancja wysokiej jakości i dobrej zabawy.

Cisowianka Mazovia MTB Marathon już od 18 lat przyciąga na trasy w całej Polsce pasjonatów kolarstwa MTB. Na listach startowych nie brakuje dzieci czy młodzieży, ale jest również miejscem dla profesjonalistów, czy zapalonych miłośników MTB. Mazovia słynie z zapadających w pamięć tras, które dostarczają wielu wyzwań oraz pozytywnych doznań sportowych i krajoznawczych.

12 czerwca ten prestiżowy cykl odwiedzi również gminy Wysokie oraz Zakrzew leżące na południu powiatu lubelskiego.

– Przede wszystkim cieszę się, że wracamy do normalnego życia. To będzie piękna impreza, a my chcemy promować się poprzez kolarstwo. Gminy Wysokie czy Zakrzew znakomicie nadają się do organizacji tak dużej imprezy. Są tam wspaniałe trasy i cieszę się, że te tereny odwiedzą ludzie z całej Polski – mówi Zdzisław Antoń, starosta lubelski. – Jesteśmy rolniczą gminą, ale bardzo cieszymy się, że będziemy mogli gościć Mazovia MTB Marathon. Posiadamy wiele atrakcji turystycznych, w tym kościółek z XVIII wieku, czy Jezioro Boćki – zachwala swój region Teodora Zaręba, wójt gminy Zakrzew.

Zaplanowana na 12 czerwca impreza rozpocznie się o godz. 10.30, kiedy na Placu przy ul. Strażackiej w Wysokiem wystartuje dystans Hobby. Jest on przeznaczony dla dzieci zaczynających swoją przygodę z kolarstwem i liczy zaledwie 12 km. Godzinę później ruszą cykliści walczący na dystansach Fit i Pro. Ten ostatni jest najdłuższy i liczy około 60 km.

– Od godz. 12 najmłodszych będzie zabawiać rybka Mini Mini. Wiem, że kiedy dzieci ją widzą, to od razu czują olbrzymią energię. Planujemy też wyścigi na rowerkach biegowych, które będą świetną okazją do zabawy dla dzieci – mówi Cezary Zamana. – Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik był zadowolony. Pragniemy, aby atmosfera była bardzo rodzinna, dlatego na naszym pikniku pojawią się „dmuchańce”, lody czy wata cukrowa – dodaje Dorota Dobrzyńska, wójt gminy Wysokie.

Zapisy do Mazovia MTB Marathon są prowadzone przez stronę internetową organizatora. Istnieje możliwość dołączenia do grona uczestników również w dniu zawodów. Wpisowe wynosi 30 zł do 120 zł i jest zależne od wybranego dystansu.