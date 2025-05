Nieparzysta liczna drużyn w rozgrywkach sprawiła, że w każdy weekend jeden z zespołów ekstraligi pauzuje. Przed tygodniem była to drużyna z Krakowa, za tydzień będą to lublinianie. Zanim do tego dojdzie, obie ekipy spotkają się w walce o ligowe punkty.

Tak się złożyło, że za tydzień zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. W czerwcu kibiców rugby czekają już tylko dwa starcia, o medalowe podium. Drużyny z miejsc 3 i 4 zagrają o brąz, a z pozycji 1 i 2, o mistrzostwo Polski.

W miniony weekend Edach Budowlani gościli u lidera w Siedlcach. Miejscowa Awenta Pogoń zadomowiła się już na pierwszym miejscu w tabeli i cierpliwie przygotowuje formę do wielkiego finału. W nim najprawdopodobniej zmierzy się z ORLEN Orkanem Sochaczew. Wizyta w Siedlcach zakończyła się zgodnie z przewidywaniami, porażką lublinian. Drużyna trenera Andrzeja Kozaka nie dała rady faworytowi rozgrywek ulegając 24:61.

To wysoka przegrana, choć trzeba przyznać, że w pewnym momencie zanosiło się na niespodziankę. W 30 minucie Edach Budowlani prowadzili bowiem 10:7. Gospodarze to jednak na tyle doświadczony zespół, że szybko poradził sobie z tym problemem i jeszcze przed przerwą wyciągnął wynik wygrywając tę część 26:17. Po zmianie stron na boisku rządzili już tylko siedlczanie. Ostatecznie lider i kandydat do mistrzostwa Polski zwyciężył pewnie 61:24.

Po przegranej w Siedlcach, przy niekorzystnych wynikach rywali, lublinianie spadli w tabeli z szóstej na siódmą lokatę. Ich miejsce zajęła drużyna KS Budowlani WizjaMed Łódź, która w minionej kolejce wygrała w Białymstoku 34:33 z miejscową drużyną Budmex Rugby.

Ostatni akord sezonu 2024/2025 będzie zdecydowanie łatwiejszy od przeprawy sprzed tygodnia. RzKS Juvenia Kraków to obecnie piąty zespół rozgrywek. W dorobku ma sześć zwycięstw i siedem porażek, a na koncie 28 punktów, o pięć więcej od Edach Budowlanych. Goście w swoich szeregach mają pochodzącego z Namibii Riaana van Zyla. Ten mierzący zaledwie 165 cm zawodnik wyróżnia się na boisku. W krakowskim klubie występuje od trzech lat, jest wicekapitanem drużyny. Jego atutem jest wysoka skuteczność. To obecnie najlepiej punktujący zawodnik Juvenii. Dotychczas zdobył 88 „oczek”, co daje mu szóste miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących. Pozycję wyżej, z jednym punktem więcej, jest zawodnik Edach Budowlanych Kuziwakwashe Kazembe.

– Naszą bolączką jest to, że dobre okresy gry w meczu przeplatamy słabszymi i w tym czasie tracimy punkty, co w konsekwencji skutkuje porażkami. Nie patrzymy na tabelę, ale przy wygranej za pięć punktów i wynikiem wyższym niż przegraliśmy w Krakowie czyli 27:43 oraz porażce ekipy z Krakowa w ostatnim meczu u siebie z Arką Gdynia, możemy zakończyć sezon na piątej pozycji. Wyjdziemy na boisko z zamiarem odniesienia zwycięstwa na koniec nieudanych dla nas rozgrywek – mówi Andrzej Kozak, szkoleniowiec lubelskiej piętnastki.