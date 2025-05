Szykuje się fuzja lubelskich gigantów. Spiżarnia i Mastermedia połączą siły

Wiosenne city breaki - jakie miejsca powinieneś mieć na swojej liście?

Wiosna to idealny moment, żeby wyrwać się z codzienności i złapać oddech. Temperatura jeszcze nie doskwiera, turystów jest mniej niż latem, a przyroda budzi się do życia. Jeśli masz ochotę na krótki wypad i wolne 2-4 dni, to warto pomyśleć o city breaku. Tanie linie, bagaż podręczny, dobra organizacja i możesz podziwiać największe europejskie perełki, nie wydając fortuny. W tym wpisie znajdziesz kilka sprawdzonych kierunków z różnych zakątków Europy, które warto wpisać na swoją wiosenną listę.