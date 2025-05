USG piersi bezpłatnie i bez skierowania. Kobiety, pamiętajcie że profilaktyka jest ważna

To nie prima aprilis, tylko realna i potrzebna akcja. W piątek i sobotę centrum handlowe VIVO! Lublin zamienia się w miejsce troski o zdrowie młodych kobiet. W godzinach 10:00–20:00, na poziomie 0, czekają dwa mobilne gabinety USG prowadzone przez lekarki. To ważne – organizatorzy zadbali o komfort uczestniczek także w tym aspekcie.

– Chcemy odczarować temat badań piersi i zachęcić młode kobiety do regularnych kontroli – podkreślają organizatorzy z Fundacji NieWarto, która wspólnie z VIVO! Lublin prowadzi kampanię Biustowniczki. To pierwsza na taką skalę akcja kierowana do kobiet między 18. a 35. rokiem życia.

Badania są szybkie – trwają około 15 minut, nie wymagają skierowania ani żadnych przygotowań poza zachowaniem higieny osobistej. Wystarczy wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania i przyjść. Bez opłat i bez formalności.

Dlaczego to takie ważne? Choć rak piersi najczęściej dotyka kobiety po 50. roku życia, coraz częściej diagnozuje się go również u młodszych pacjentek. Profilaktyka to nie luksus – to prawo każdej z nas. A skoro można zadbać o zdrowie w centrum handlowym, między zakupami a kawą – warto z tego skorzystać.