Wybory prezydenckie 2025: Policja w gotowości, cisza wyborcza obowiązuje. Co można, a czego nie?

Już w niedzielę Polacy ruszą do urn, by wybrać nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Atmosfera wyborcza gęstnieje, ale... właśnie w tym momencie na scenę wchodzi ona – cisza wyborcza. Oficjalnie rozpocznie się w piątek, 16 maja, o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania. To nie czas na polityczne przepychanki – to moment na ciszę, refleksję i... przestrzeganie prawa. Bo za złamanie zasad można słono zapłacić.

