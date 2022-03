Michał Soczyński wystąpi na gali Tymex Boxing Night 20

28-letni Czech nie powinien być zbyt dużym wyzwaniem dla zawodnika z Dorohuska. Kolarik w zawodowym ringu do tej pory występował zaledwie 2 razy i oba pojedynki wygrał. Nigdy jednak jeszcze nie walczył z zawodnikiem pokroju Soczyńskiego, więc bukmacherzy nie dają mu zbyt wielkich szans na zwycięstwo.

Nasz bokser natomiast jest w wysokiej formie i kroczy od triumfu do triumfu. Co ważne, swoją klasę zaczął już potwierdzać na arenie międzynarodowej. Dwie walki stoczył na Wyspach Brytyjskich i obie zakończyły się jego triumfem. To mocno wzmocniło jego pozycję w bokserskiej hierarchii i pozwoliło stawiać poprzeczkę coraz wyżej. – Liczę, że Michał dobrze skoncentruje się na tej walce. Jest faworytem, ale nie wiemy zbyt dużo o przeciwniku. Dzięki występowi w Dzierżoniowie mój podopieczny przypomni się na wewnętrznym rynku- mówi Władysław Maciejewski, trener Soczyńskiego.

Co ciekawe, zawodnik Starej Szkoły Boksu Lublin umiejętności bokserskie szkolił w towarzystwie Michała Oleksiejczuka, który również pochodzi z województwa lubelskiego. Zawodnik MMA, bije się na co dzień w federacji UFC i w Lublinie przygotowywał się do walki z Dustinem Jacobym. Odbędzie się ona w niedzielę nad ranem czasu polskiego w Las Vegas. Jacoby to wymagający rywal, który w zawodowej klatce stawał już 21 razy i 16 razy wychodził z niej jako zwycięzca. Ostatnią porażkę poniósł w 2015 r.. Uległ wówczas Johnowi Salterowi. – Spotkanie z Oleksiejczukiem było bardzo korzystne dla obu stron. Oleksiejczuk ma właściwą kulturę pracy. To skromny chłopak, który jednak wie co jest jego celem. Jeżeli chodzi o umiejętności czysto bokserskie, to muszę podkreślić, ze zarówno Oleksiejczuk, jak i Soczyński są na bardzo wysokim poziomie. Ciężko porównywać obu zawodników, bo Oleksiejczuk przecież w MMA nie ogranicza się jedynie do ciosów bokserskich – mówi Maciejewski.

Sobotni gala Tymex Boxing Night 20 z udziałem Soczyńskiego rozpocznie się o godz. 20, a na żywo pokaże ją TVP Sport. Gala UFC z Las Vegas będzie relacjonowana natomiast przez Polsat Sport. Początek transmisji jest zaplanowany na północ z soboty na niedzielę.