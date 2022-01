Australian Open. Iga Świątek nie zagra w finale

Bolesna nauczka na przyszłość. Oszuści wyłudzili od mężczyzny ponad 200 tys. zł

62-latek z pow. ryckiego dał się zmanipulować i podał oszustom wszystkie dane dostępu do swojego konta w banku. Naprawdę słono go to kosztowało, bo stracił ponad 200 tys. zł