AZS UMCS Lublin będzie prowadzić zajęcia z triathlonu

To spore zaskoczenie, bo największy klub w regionie do tej pory omijał triathlon. Teraz jednak wchodzi również w tę dyscyplinę sportową. Przypomnijmy, że składa się ona z trzech konkurencji – pływania, jady na rowerze oraz biegu. Uprawianie triathlonu wymaga więc połączenia wielu umiejętności. – Same zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych. Głównie do osób, które lubią aktywnie spędzać wolny czas. Sam jestem byłym pływakiem. Od 15 lat jestem instruktorem pływania, instruktorem z pasją. Ciągle się kształcę i doskonalę. Z kolei triathlonem zaraziłem się 7 lat temu. To właśnie startując w tej dyscyplinie czułem największą satysfakcję. Pomysł na trenowanie młodych triathlonistów miałem od dawna w głowie, bo zajmuje się także przygotowywaniem pod starty grup dorosłych: głównie amatorów i miłośników tego sportu. Tak naprawdę dzięki nim mam w sobie wiele odwagi do otwierania nowych drzwi i możliwości. Właśnie dzięki jednemu z moich podopiecznych poznałem prezesa Rafała Walczyka, któremu przedstawiłem moje cele i marzenia związane właśnie z triathlonem. Jak się niedługo później okazało, zrealizujemy je wspólnie z AZS UMCS Lublin – mówi klubowej stronie koordynator projektu, Robert Mrozek.

Treningi triathlonowe z zakresu pływania odbywać się będą we wtorki i czwartki o godz. 16.45 na basenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Lublinie. W sobotę o godz. 14 na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Piłsudskiego odbywać się będą natomiast zajęcia biegowe. – Ważne jest, aby osoby, które zechcą przyjść do nas na trening posiadały podstawowe umiejętności pływackie. To chyba najważniejszy warunek. Chcemy zachęcić do triathlonu jak największa liczbę osób, pokazać sport z tej dobrej strony. Chcemy stworzyć społeczność, która z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem będzie ze sobą współpracować. Może dzięki nam w przyszłości niektórzy odniosą ogromne sukcesy. Tego byśmy sobie i innym bardzo życzyli – mówi klubowej stronie Robert Mrozek.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 503 510 511 oraz mailowo, wysyłając wiadomość na adres: r.mrozek@azs.umcs.pl