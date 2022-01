Druga porażka obrońców tytułu w Ibra Lidze Open

Tym razem przegrała z Perłą Progres Mełgiew 2:4. Ta porażka mocno skomplikowała sytuację „Solidarnych” w tabeli, choć jeszcze do końca nie przekreśliła szansy na zajęcie pierwszego miejsca. Czy tak się stanie, zależeć będzie od wyników spotkań pomiędzy innymi drużynami. Był to mecz kolejki. Do przerwy po golu Adriana Dudy prowadzenie objęła Perła Progres. Po zmianie stron było już 4:0. W 20 minucie zrobiło się 4:2 dla Perły, kiedy to piłkę niefortunnie do własnej bramki skierował Marcin Bijas. Potem jeszcze pudło z przedłużonego rzutu karnego zaliczył Marcin Szyjduk i emocje się skończyły.

Szóste zwycięstwo w sezonie zanotowały Dywany. Największy wkład w efektowną wygraną 6:1 nad Pokoleniem J.P.II miał Michał Kozak, który na swoim koncie zapisał hat-tricka. Klastmed w meczu z Neo.Net dwa razy wychodził na prowadzenie, ale ostatecznie musiał zejść pokonany. Szalę wygranej na 3:2 dla „internetowych” celnym uderzeniem z przedłużonego rzutu karnego przechylił Piotr Chruściel. Po raz drugi w tych rozgrywkach ze zwycięstwa cieszyli się gracze POM-u. Choć w potyczce z Creatio Team przegrywali już 0:2 to ostatecznie wygrali 4:2.

W zaległym meczu szóstej kolejki Sawa Okna Drzwi Kos-Wit zremisowała z Klastmedem 2:2. Punkt „koswitowcom” w ostatniej minucie celnym strzałem z przedłużonego rzutu karnego uratował Michał Gołąb.

W Olimp Lidze Oldbojów, w grupie mistrzowskiej, prowadzące Dywany wypunktowały Pegimek (4:1). Sporo emocji było w meczu Perły Progres z Kaladi Sport. Aby zachować szansę na walkę o tytuł mistrzowski Perła musiała wygrać. Sztuki tej dokonała i po golu Łukasza Gołębia zwyciężając 1:0. W 10. minucie, już przy jednobramkowym prowadzeniu mełgwian, interwencją meczu popisał się Kamil Sowa, który obronił strzał Krzysztofa Olendra z przedłużonego rzutu karnego. Dzięki temu golkiper utrzymał swój zespół w grze o złoto. Nie będzie łatwo. Perła musi ograć Dywany różnicą sześciu goli, a w ostatniej kolejce zwyciężyć Pegimek. Czy to zadanie nie przekracza jej możliwości?

W grupie o miejsca 5-8 ciekawie było w obu spotkaniach, które kończyły się jednobramkowymi wygranymi. Najpierw Neptun pokonał JP Team 5:4, a potem Sawa ograła KS Niedrzwica 3:2.

Organizatorami 23. edycji rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku w sezonie 2021/2022 są: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Patronat honorowy sprawują: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Patronat medialny ma Dziennik Wschodni.

Szczegółowe wyniki rozgrywek, aktualne tabele oraz wszystkie prowadzone klasyfikacje, cotygodniowe wyniki live można śledzić na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl