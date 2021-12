Krzysztof Domin zbierał doświadczenie na kolejnych wymagających zawodach

W sobotę zawodnik KS Pogoń Mostostal Puławy startował w wyścigu „Lubuskie Warte Zachodu” w Zielonej Górze. 21-latek był drugi w kategorii orlików. Na metę wpadł 91 sek. za zwycięzcą, Jakubem Musialikiem z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. W klasyfikacji elity Domin zajął 11 miejsce. Wygrał utytułowany Marek Konwa z UKS Krupiński Suszec/Konwa Bike. Puławianin stracił do niego ponad 5 min.

Dzień później również w Zielonej Górze odbywał się dużo bardziej prestiżowy Międzynarodowy Wyścig o Puchar Prezydenta Miasta, który jest zaliczany do cyklu Superpucharu Polski. Domin w doborowej stawce pojechał rewelacyjnie i w klasyfikacji elity był 7. Wygrał, podobnie jak dzień wcześniej, Konwa, a Domin stracił do niego 4 min. W klasyfikacji orlików nasz kolarz był najlepszy, co jest wielkim osiągnięciem dla młodego puławianina.

Godzina w Piekle

W niedzielę na terenie Bike Parku w Lublinie odbędą się Otwarte mistrzostwa województwa lubelskiego w kolarstwie przełajowym. Impreza rozpocznie się o godz. 10 zmaganiami w kategorii Masters. Elita kobiet ruszy na trasę o godz. 13.10, a Eita mężczyzn o godz. 13.50. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigu w Biurze Zawodów już od godz. 8.30.