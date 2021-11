Monika Skinder rozpoczyna rywalizację w Pucharze Świata w biegach narciarskich

20-latka ma za sobą już 4 lata spędzone w cyklu Pucharu Świata, w którym zdobyła łącznie 51 pkt. Najlepszy wynik zanotowała w grudniu 2020 r. w Davos, kiedy sprinterską rywalizację ukończyła na 15 miejscu. Na swoim koncie ma również złoty medal mistrzostw świata, który wywalczyła w lutym w fińskim Vuokatti. W tym sezonie Skinder czeka jednak dużo poważniejsze wyzwanie, jakim są Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Zawodniczka MULKS Grupa Oscar niemal na pewno zakwalifikuje się do składu, który poleci do Chin i będzie tam miała realne szanse na dobry wynik. - Myślę, że to już ten czas, aby moje podopieczne regularnie punktowały w zawodach Pucharu Świata – powiedział Martin Bajciciak, trener reprezentacji Polski, w rozmowie z portalem sportsinwinter.pl

Skinder do tego sezonu przystąpi w dobrym humorze. W ostatnich sprawdzianach przed wyjazdem do Finlandii zawodniczka z województwa lubelskiego wypadała bardzo dobrze. W FIS Cup w Olos była siódma w sprincie, natomiast w biegu na 10 km stylem klasycznym w szwedzkim Gaellivare zajęła 13 miejsce pokonując m.in. swoją koleżankę z kadry, Izabelę Marcisz.

W Ruce panie będą rywalizować w trzech konkurencjach. W piątek zmierzą się w sprincie techniką klasyczną. Eliminacje są zaplanowane na godz. 10, a faza finałowa ruszy o godz. 12.30. Dzień później o godz. 13.30 czeka bieg na 10 km techniką klasyczną, a w niedzielę o godz. 10.20 bieg pościgowy na 10 km stylem dowolnym. Transmisje są zaplanowane na sportowych antenach Eurosportu.