Poszerza się grono faworytów "świdnickiej halówki"

Zespoły rozegrały trzecią kolejkę. Po wynikach już widać, które drużyny liczyć się będą w walce o miejsca na podium. W IBRA Lidze Open do murowanych kandydatów do medali, czyli Solidarności PZL i Dywanów Łuszczów, zamierzają dołączyć: Pokolenie J.P.II, Perła Progres, KS Albatros i Neo.Net. Daniel Pyda cierpliwie od jakiegoś czasu buduje ciekawy zespół. Zanotował już trzy wygrane i ma zamiar rywalizować z czołowymi ekipami świdnickiej „halówki”. Z jakim skutkiem? Przekonamy się gdy dojdzie do meczów z Solidarnością i Dywanami. Liderzy z Łuszczowa ostatnio uporali się z „koswitowcami”. Wygrali 5:3, mimo że po sześciu minutach przegrywali 0:2. Na nieco ponad cztery minuty przed końcową syreną był remis 3:3. Końcówka należała jednak do faworytów.

Solidarność nie dała szans Neo.Net. Choć trzeba przyznać, że 11 minut mecz był wyrównany. W ostatniej minucie przed przerwą worek z bramkami się jednak się rozwiązał. Zakończyło się na 7:0. Było na co popatrzeć. Ciekawie wyglądały atomowe strzały Mateusza Kowalewskiego, po których futbolówka wpadała do siatki koło Marcina Gałażewskiego. Perła Progres planowo pokonała POM, choć w drugiej połowie ze stanu 7:2 zrobiło się tylko 7:5. W natarciu była ekipa prowadzona przez Bartłomieja Musiatowicza. W ostatniej minucie górę wzięło ligowe doświadczenie mełgwian i mecz zakończył się wygraną 9:5. KS Albatros Świdnik ograł 7:2 Klastmed. Hat-tricka ustrzelił Szymon Kobiałka.

Z kolei w Olimp Lidze Oldbojów bardzo dobre wrażenie zrobiły Kaladi Sport, Dywany i Sawa. Solidnie jak zawsze prezentuje się team Mirosława Ciesielki czyli Neptun. Liczyć się też powinni oldboje z Mełgwi. Kaladi Sport rozgromił KS Niedrzwica aż 10:3. Cały zespół zapracował na tak efektowny wynik, a hat-trickiem popisał się Krzysztof Olender. Neptun wypunktował JP Team 5:0. Oldboje Perły Progres w końcu dojechali na mecz. Po nieudanej próbie w pierwszy weekend, kiedy oddali mecz walkowerem Dywanom, tym razem zdążyli na czas. Zagrali i pokonali Pegmiek 8:5. Hat-tricka zaliczył Tomasz Wnuk.

Organizatorami 23. edycji rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku w sezonie 2021/2022 są: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Partnerzy ligi to: IBRA, Olimp Trofea Sportowe, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Patronat Honorowy sprawują: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Patronat medialny objął Dziennik Wschodni.

5 grudnia: Olimp Liga Oldbojów: KS Niedrzwica – JP Team (godzina 12) * Kaladi Sport – PERŁA Progres Mełgiew (12.45) * Neptun – Dywany Łuszczów (13.30) * SAWA – Pegimek (14.15) * IBRA Liga Open: Creatio Team – Dywany Łuszczów (15) * NEO.NET – Pokolenie J.P.II (15.45) * OSP Oleśniki – Solidarność PZL Świdnik (16.30) * POM – KS Albatros Świdnik (17.15) * SAWA Okna Drzwi Kos-Wit – PERŁA Progres Mełgiew (18) * pauzuje Klastmed.