Sound of Gravity już 21 czerwca na Arenie Lublin

Popisy specjalistów od freestyle motocrossu, efektowne skoki na rowerach czy BMX, a także głośny drift – to wszystko czeka na mieszkańców Lublina z okazji imprezy Sound of Gravity. Odbędzie się on 21 czerwca na lubelskiej Arenie i ma być to prawdziwe święto sportów ekstremalnych. – Kilka lat temu byłem na podobnych zawodach na Stadionie Narodowym. To było niesamowite przeżycie – mówi Jacek Czarecki, prezes MOSiR Lublin.

Warto przyjrzeć się nazwiskom, które pojawią się na lubelskiej Arenie. Najważniejszym wydaje się być Luc Ackermann. 21-letni Niemiec to w tej chwili najlepszy specjalista od freestyle motocrossu na świecie. – W wieku 17-lat wykonał double backflipa, będąc tym samym najmłodszym zawodnikiem na świecie, który zdecydował się na taką ewolucję – mówi Maciej Kiwiak, znany polski drifter. Inne sławy to Rob Adelberg, czyli trzykrotny złoty medalista X Games. Nie zabraknie również doświadczonego Dany Torresa. Hiszpan to prawdziwa legenda światowego motocrossu. Swoje ewolucje prezentuje już od kilkunastu lat i zawsze wzbudza niesamowite emocje.

Swoje miejsce podczas Sound of Gravity znajdą również miłośnicy ekstremalnych ewolucji rowerowych. O nie zadba m.in. Szymon Godziek. Pochodzący spod Wrocławia zawodnik to prawdziwa legenda tego sportu w naszym kraju i wizytówka Polski na świecie. – Na płycie stadionu powstanie największa skocznia do akrobacji, jaką kiedykolwiek powstała w Polsce. Jeden z torów zjazdowych dla rowerów będzie miał swój początek na szczycie trybun. To umożliwi skoki nawet z potrójnymi obrotami. Szykujemy najlepsze tricki, jakie mamy w swoich arsenałach – mówi Szymon Godziek.

Lubelskie Sound of Gravity nie ogranicza się jednak wyłącznie do pokazu na stadionie. Na stadionowym parkingu zostanie rozstawione ekstremalne miasteczko z licznymi atrakcjami. Wśród nich będą przejażdżki samochodami driftowymi na specjalnie zaaranżowanym torze. Kibice będą mogli również wejść do parku maszyn, gdzie będą przebywać zawodnicy wraz z maszynami. Z każdym ze sportowców będzie można porozmawiać, zrobić wspólne zdjęcie czy wziąć autograf.

Sprzedaż biletów na to wydarzenie już ruszyła. Są one dostępne na stronie www.eventim.pl oraz w salonach sieci Empik. Najtańsze wejściówki kosztują 29 zł.

Fot. Kamil Kozioł

Efektowne samochody do driftu to tylko jednak z atrakcji Sound of Gravity w Lublinie