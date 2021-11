Sukces Szymona Ładniaka na zakończenie sezonu w serii ADAC TCR Germany

Teraz do nich dołączył również Szymon Ładniak, który zwłaszcza w drugim wyścigu spisał się rewelacyjnie. Młody lublinianin zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie o 2 sek. z Litwinem Jonasem Karklysem. Warto dodać, że Ładniak był jednocześnie najlepszy w klasyfikacji juniorów, co spowodowało, że na torze Nurburgring odegrano polski hymn.

Warto też wspomnieć o dobrej postawie Ładniaka w pierwszym wyścigu, w którym zajął ósme miejsce. W klasyfikacji generalnej młody lublinianin był 13. Wygrał Niemiec Luca Engstler. - Tor Nürburgring jest położony w pięknej scenerii. Jazda na nim jest bardzo wymagająca. Posiada dużo wzniesień i bardzo specyficzne zakręty. Pierwszy wyścig wygrał Martin Andersen, który zachował największy spokój na torze. Ja startowałem z dalszego miejsca i większość zawodników miałem przed sobą. Czekalem więc na odpowiednią okazję. Ta nadarzyła się pod koniec wyścigu, co pozwoliło przeskoczyć mi na czwartą pozycję. Kiedy jednak chciałem wyprzedzać dalej, to znalazłem się na zewnętrznej stronie toru, gdzie jest naprawdę bardzo ślisko. Nie zdołałem złożyć się do zakrętu, przestrzeliłem go i straciłem pozycję. Ostatecznie ukończyłem wyścig na ósmej pozycji i drugiej w klasyfikacji juniorów. Wieczorem siedziałem, rozmawiałem ze swoim samochodem i uwierzyłem w to, że mogę wygrać drugi wyścig. I w moim odczuciu go wygrałem. Dojechałem drugi, ponieważ litewski kierowca Jonas Karklys postawił na większe ryzyko i użył opon typu slick z przodu. Na podsychającym pod koniec wyścigu torze wyprzedził mnie w połowie ostatniego okrążenia. Przegrałem z nim o dwie sekundy, podczas gdy trzeciego na mecie zawodnika, jadącego na czterech deszczowych oponach jak ja oraz wszyscy pozostali kierowcy, wyprzedziłem o ponad dziesięć sekund. Jestem bardzo szczęśliwy, a ten wyścig jest dla mnie taką wisienką na torcie w posumowaniu całego tegorocznego sezonu – powiedział szczęśliwy Szymon Ładniak.

Wyścig 1: 1. Martin Andersen (Dania) 32.11; 2. Marcel Fugel (Niemcy) + 0.13; 3. Nico Gruber (Austria) + 0.14; (...) 8. Szymon Ładniak (Polska) + 0.20. Wyścig 2: 1 Jonas Karklys (Litwa) 25.16, 2. Ładniak + 0.02, 3. Gruber + 0.11. Klasyfikacja generalna: 1. Luca Engstler (Niemcy) 337 pkt; 2. Andersen 286 pkt; 3. Dominik Fugel (Niemcy) 285 pkt; (...) 13. Ładniak 70 pkt.