Szymon Ładniak walczy o podium w serii ADAC TCR Germany

Miniony weekend dla 18-letniego zawodnika z Lublina był bardzo trudny. W sobotę ruszał z czwartej pozycji. Dobry start i konsekwentna jazda pozwoliły mu szybko przebić się na pozycję wicelidera. Ładniak jednak w drugiej części tego wyścigu zaczął mieć problemy z oponami, które zaczęły się zużywać w błyskawicznym tempie. To zmusiło go do zwolnienia tempa, co poskutkowało spadkiem na 6 pozycję.

Dzień później Ładniak znowu ruszał z czwartego pola i długo wydawało się, że ukończy zmagania na podium. Kolizja na przedostatnim okrążeniu pozbawiła go tej szansy. Udało mu się uratować w miarę niezłe miejsce, jakim jest 7 pozycja. — W sobotę miałem dobre tempo, natomiast byłem zbyt ostry dla samochodu i nie wytrzymały opony. Nie było zbyt dużo akcji na torze. W niedzielę byłem zdecydowanie bardziej zadowolony ze swojej postawy, ale miałem małą kolizję na przedostatnim okrążeniu, stąd strata pozycji. Po weekendzie czuję niedosyt — mówi Szymon Ładniak.

Lublinianin w klasyfikacji generalnej jest trzeci. Utrzymanie tej pozycji powinno być głównym celem Ładniaka na ostatni weekend wyścigowy. Odbędzie się on 22 i 23 października na torze Hockenheimring. (kk)

Wyniki – wyścig 1: 1. Martin Andersen (Dania) 26.47; 2. Niels Langeveld (Hoandia) + 0.12; 3. Jessica Backman (Szwecja) + 0.13; (...) 6. Szymon Ładniak (Polska) + 0.23. Wyścig 2: 1. Andersen 32.46; 2. Backman + 0.01; 3. Jonas Karklys (Litwa) + 0.05; (...) 7. Ładniak + 0.27. Klasyfikacja generalna: 1. Andersen 372 pkt; 2. Backman 281 pkt; 3. Ładniak 243 pkt.