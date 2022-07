Zawodnicy KS Pogoń Mostostal Puławy wzięli udział w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków

W tym roku obsada była wyjątkowo zróżnicowana pod względem narodowościowym, bo na liście startowej byli kolarze z tak dalekich krajów jak Australia, Nowa Zelandia czy USA.

Dlatego postawa młodych puławian powinna szczególnie cieszyć. Zawodnicy Pogoni swoją obecność wyraźnie zaakcentowali już na pierwszym etapie, który wiódł z Żor do Katowice. W sprinterskim finiszu nieźle odnalazł się Karol Wawrzyniak, który zajął 14 miejsce. W klasyfikacji zawodników młodzieżowych ten występ dał mu 9 pozycję. Młody puławianin jechał czujnie także na drugim odcinku z Tarnowskich Gór do Sosnowca, kiedy zajął 20 miejsce, a 8 wśród orlików. Z szerokiej czołówki wypadł dopiero na 3 etapie. Odcinek z Jaworzna do Nowego Sącza najeżony był premiami górskimi, na którym kolarze Pogoni w większości odpadli z głównej grupy. Najlepszy z nich, Antoni Gańko, był 31 i miał blisko 7 min straty do zwycięzcy. Na dwóch ostatnich etapach, z Mielca do Tarnobrzegu oraz z Kielc do Łodzi, zawodnicy z Puław przyjeżdżali już w środku stawki, co wpłynęło na ich pozycję w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z nich, Gańko, zajął 30 miejsce. Do zwycięzcy, którym został Belg Timo Kielich z Alpecin-Fenix DEVO stracił nieco ponad 8 minut. Pozostałe miejsca na podium zajęli Tomasz Budziński z HRE Mazowsze Serce Polski oraz Czech Matus Stocek z ATS Investments.

Cywińska jedzie na mistrzostwa

Barbara Cywińska z Medisept Mayday Team otrzymała powołanie do reprezentacji Polski na juniorskie mistrzostwa Europy, które rozpoczynają się w czwartek w portugalskiej Anadii. Cywińska wystąpi tam w wyścigu ze startu wspólnego.