W Piotrowicach odbyły się zawody o Puchar Starosty w podnoszeniu ciężarów

Do rywalizacji na pomoście zgłosiło się 26 dziewcząt i 86 chłopców. Oprócz walki w kolejnym Pucharze Starosty Lubelskiego młodzi sztangiści uczestniczyli także w Memoriale Wacława Czuraka. Wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką powiatu lubelskiego została Patrycja Powroźnik z GULKS Niemce. Sztangistka startowała w kategorii do 64 kg. W rwaniu uzyskała 68 kg, a w podrzucie 86. Dało jej to w dwuboju 154 kg i 207,6 pkt w klasyfikacji Sinclair’a. Na drugim stopniu podium znalazła się Marlena Polakowska z GLKS Pom-Iskra Piotrowice. Zawodniczka rywalizowała w wadze do 55 kg. Wynik zdolnej sztangistki z Piotrowic to 134 kg w dwuboju. Podopieczna trenera Antoniego Kawałka wyrwała 64 kg i podrzuciła 70 kg. Dało jej to 199 pkt wg Sinclair’a.

Równie emocjonujące były na pomoście zmagania panów. W nich triumfował Rafał Siek z GLKS Pom-Iskra Piotrowice, który w kat. 81 kg. uzyskał 263 kg w dwuboju. Zwycięzca wyrwał 118 kg i podrzucił 145 kg, co przełożyło się na 317,3 pkt. wg Sinclai’a. Na drugim stopniu podium występ zakończył Patryk Dziuba. Zawodnik GULKS Niemce, startujący w kategorii do 96 kg podrzucił 115 kg i wyrwał 140 kg. Dało mu to dwuboju 250 kg i 287,3 pkt w klasyfikacji Sinclair’a.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Weronika Zielińska z AZS-AWF Biała Podlaska. Startując w wadze do 81 kg uzyskała w dwuboju 203 kg. Złożyło się na to 88 kg w rwaniu i 115 kg w podrzucie. Z kolei według Sinclair’a dało jej to 236,4 pkt. Sinclaira.

Z kolei najlepszym zawodnikiem został Marcin Zwolak ze Znicza Biłgoraj. Sztangista wyrwał 150 kg i podrzucił 182 kg, co dało mu 332 w dwuboju oraz 372,8 pkt. wg Sinclair’a. Trzecie miejsce wśród startujących w klasyfikacji zajął Rafał Siek.