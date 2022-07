Kadeci Edach Budowlanych Lublin wywalczyli medal mistrzostw Polski

Finały OOM w tej kategorii wiekowej to mistrzostwa Polski. Gospodarzem zawodów była Juvenia Kraków. – Zanim wzięliśmy udział w finałach w Krakowie uczestniczyliśmy w dwóch turniejach o Puchar Polski, jesienią ubiegłego roku w Lublinie i wiosną w Siedlcach. W końcowym rozrachunku zajęliśmy trzecie miejsce na 14 startujących zespołów, co dobrze rokowało przed występem w finałach w Krakowie – tłumaczy trener kadetów Edach Budowlanych Lublin Piotr Choduń.

Na podstawie rankingu z Pucharu Polski osiem najlepszych zespołów zakwalifikowanych zostało do turnieju finałowego w stolicy Małopolski. W grupie młodzi lublinianie pokonali AZS AWF Warszawa i Ogniwo Sopot oraz przegrali z Commercecon Budowlanymi Łódź. Takie wyniki sprawiły, że podopieczni trenerów Piotra Chodunia i Oskara Rudzińskiego zajęli drugie miejsce w grupie i w półfinale zmierzyli się z faworytem Juvenią Kraków. Po zaciętym spotkaniu i walce ulegli i w starciu o brąz ich przeciwnikiem ponownie był rywal z fazy grupowej Commercecon Budowlanymi Łódź. Tym razem lublinianie zwyciężyli 26:7 rewanżując się za porażkę 0:19. – Jestem dumny z chłopaków, którzy najpierw postawili się Juvenii, a następnie zrewanżowali się Budowlanym z Łodzi. Krakowianie, najmocniejsza z drużyn podczas tych mistrzostw, wyszła jak po swoje, będąc zdecydowanym faworytem, a tymczasem natknęła się na opór ze strony naszego zespołu. Z kolei mecz o brąz rozegraliśmy bardzo dobrze. Widać progres w naszej pracy. Rok temu w Rugby 7 zajęliśmy szóste miejsce, teraz stanęliśmy na podium – cieszy się Choduń.

Mecze mistrzostw rozegrano na stadionie Juvenii. Dekoracja i wręczenie medali odbyły się na pobliskim stadionie Wisły, przy Reymona, na którym odbył się drugi turniej mistrzostw Europy w Rugby 7, w których reprezentacja Polski kobiet wywalczyła mistrzostwo Starego Kontynentu.

Rugby 7 to obecnie już olimpijska odmiana rugby. W jednej drużynie występuje jednocześnie siedmiu zawodników, którzy grają na boisku do rugby tradycyjnego czyli 15-osobowego. Mecz trwa dwa razy po siedem minut. Do wyniku liczą się przyłożenia i podwyższenia.

Wyniki Edach Budowlanych Lublin podczas finałów w Krakowie:

Faza grupowa:

Edach Budowlani Lublin – AZS AWF Warszawa 27:0

Punkty dla Budowlanych: Kulczycki 5, Dec 5, Próchniak 5,Przewor 5, Boryca 5, Niedziółka 2.

Edach Budowlani Lublin – Ogniwo Sopot 59:5

Punkty dla Budowlanych: Jasiński 20, Niedziółka 19, Boryca 10, Ressel 5, Przewor 5.

Edach Budowlani Lublin – Commercecon Budowlani Łódź 0:19

Półfinał:

Budowlani Lublin – Juvenia Kraków 5:27

Punkty dla Budowlanych: Przewor 5.

Mecz o 3 miejsce:

Budowlani Lublin – Budowlani Commercecon Łódź 26:7

Punkty dla Budowlanych: Niedziółka 11, Przewor 5, Dec 5, Kulczycki 5.

Edach Budowlani Lublin: Mateusz Przewor, Wiktor Dec, Szymon Próchniak, Paweł Kulczycki, Dominik Boryca, Borys Jasiński, Mikołaj Niedziółka, Hubert Sałek, Karol Górski, Jakub Ressel, Maciej Wolski, Dawid Chmiel. Trener: Piotr Choduń. Asystent: Oskar Rudziński. Kierownik drużyny: Paweł Niedziółka.

Końcowa kolejność finałów OOM kadetów w Rugby 7 (mistrzostw Polski): 1. Juvenia Kraków, 2. Orkan Sochaczew, 3. Edach Budowlani Lublin, 4. Budowlani Commercecon Łódź, 5. Arka Gdynia, 6. Lechia Gdańsk, 7. AZS AWF Warszawa, 8. Ogniwo Sopot