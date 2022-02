Wystartował Klub Biznesu KS Budowlani Lublin

Ideę powstania takiej inicjatywy tłumaczy prezes lubelskiego klubu Jacek Zalejarz – Celem projektu jest połączenie wspólnych interesów sportu i biznesu. Chcemy zapewnić najlepsze warunki do treningu i rozwoju prowadzonych przez nas sekcji rugby, tenisa ziemnego i windsurfingu. Do tego potrzebne są środki, a taka współpraca daje takie możliwości w praktyce, czego dowodem są bezpośrednie konkretne rozmowy już przy okazji inauguracji naszego przedsięwzięcia – mówi Jacek Zalejarz, prezes KS Budowlani Lublin.

Marcin Sokołowski, koordynator Klubu Biznesu KS Budowlani Lublin, dodaje: – Chodzi o wzmocnienie oferty klubu o korzyści, jakie sponsorzy mogą uzyskać z współpracy z klubem. To już nie tylko regularna oferta reklamowa, ale biznesowa. Kooperacja z ogólnopolską organizacją, jaką są Partnerskie Kluby Biznesu umożliwia naszym sponsorom nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie kontraktów handlowych. Oprócz wspierania sportu związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, to także konkretne korzyści w ramach relacji z klubem.

Inicjatywa ma zdecydowanie szerszy zasiąg niż tylko lokalny. – Dzięki temu, że naszych klubów jest kilkadziesiąt w Polsce – a plan jest na kilkaset – umożliwia to nawiązywanie kontaktów biznesowych w całej Polsce, ale też w 19 krajach na świecie. Dla Budowlanych jest to możliwość poszerzenia oferty, dzięki czemu klubowi może być łatwiej pozyskiwać nowych sponsorów, którzy do tej pory mogli nawet nie interesować się tą dyscypliną, ale konkretne korzyści mogą ich zachęcić do współpracy – wyjaśnia twórca i prezes Partnerskich Klubów Biznesu Radosław Rogiewicz.

Działalność Klub Biznesu KS Budowlani Lublin zainaugurowana została podczas gali w lubelskim hotelu Mercure. Honorowy patronat nad jego działalnością objął prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Na gali reprezentował go zastępca ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk. Obecny był także prezes Polskiego Związku Rugby Dariusz Olszewski. Prezes zauważył, że przedsięwzięcie lubelskiego klubu to pierwszy widoczny efekt powołanej z jego inicjatywy jesienią ubiegłego roku Akademii Rugby. Polega ona na organizacji cyklu szkoleń i konferencji dla działaczy i trenerów dotyczących m.in. skutecznego pozyskiwania sponsorów. W gali uczestniczyli także przedstawiciele sponsora tytularnego Budowlanych firmy Edach oraz sponsora strategicznego, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Obecna była też poseł Marta Wcisło. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa grafik lubelskiej artystki Oli Kaczyńskiej. Jedna z wystawionych prac została przekazana na licytację, z której dochód trafi na rehabilitację sędziego rugby i byłego zawodnika naszego klubu Andrzeja Kamińskiego-Batora i powrót do zdrowia po poważnym wypadku. Wylicytowano ją za 1200 zł.