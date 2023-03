MŚ w narciarstwie klasycznym. Dawid Kubacki brązowym medalistą na skoczni dużej

W piątek odbył się konkurs indywidualny na skoczni dużej. Po pierwszej serii polscy kibice mogli odczuwać pewien niedosyt. Co prawda w czołowej dziesiątce było trzech naszych reprezentantów, ale żaden z nich nie znajdował się w czołowej trójce. Po pierwszej serii liderem był Ryoyu Kobayashi po skoku na 135 metr. Japończyk minimalnie (o 0.7 pkt) wyprzedzał reprezentanta Słowenii Timiego Zajca (137,5 m). Trzeci był wielki faworyt mistrzostw i zarazem lider Pucharu Świata – Halvor Egner Granerud (131 m). Tuż za podium ze stratą 5,9 pkt do lidera i 2,9 pkt do medalu był Dawid Kubacki (129 m). Szóste miejsce zajmował Kamil Stoch (131,5 m), a na dziewiątej lokacie plasował się Piotr Żyła (128,5 m).Awans do drugiej serii wywalczył również dwudziesty drugi na półmetku Aleksander Zniszczoł (124,5 m).

Druga seria przyniosła jeszcze większe emocje, aż do ostatniego skoku. Zniszczoł, choć skoczył dalej (127 m) spadł o jedną lokatę. Żyła lądując na 133,5 m utrzymał dziewiąte miejsce. Później na belce startowej usiadł Stoch i spisał się świetnie skacząc 134,5 m. Na prowadzeniu zmienił go Kubacki lądując na 135 metrze. Po nim przyszła pora na Graneruda, który nie wytrzymał presji i po skoku na 130 metr spadł na siódme miejsce. Kubacki był już pewny medalu, a Zajc nie dał mu żadnych szans skacząc 137 metrów i obejmując prowadzenie. Jako ostatni skok oddał Kobayashi i po próbie na 129,5 metra przegrał walkę ze Słoweńcem, a Kubackiego wyprzedził o zaledwie 0,6 pkt i zdobył srebrny medal. – Nie czułem się najlepiej, bo nie przespałem drugiej nocy [po konkursie ujawniono, że Kubacki miał problemy ze zdrowiem – red]. Wiedziałem, że w drugiej serii fortuna może obrócić się na moją korzyść. Tym samym, choć jest pewien niedosyt, to jest się czym cieszyć – powiedział Kubacki na antenie Eurosportu.

W sobotę Biało Czerwoni będą walczyć o medal w konkursie drużynowym i patrząc po prezentowanej formie mają duże szanse by go wywalczyć.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PLANICY – KONKURS NA SKOCZNI DUŻEJ

1. Timi Zajc (137.5 m, 137 m) 287.5 pkt * 2. Ryoyu Kobayashi (135 m, 129.5 m) 276.8 pkt * 3. Dawid Kubacki (129 m, 135 m) 276.2 pkt * 4. Kamil Stoch (131.5 m, 134.5 m) 272.1 pkt * Markus Eisenbichler (131 m, 136 m) 271.4 pkt * 6. Stefan Kraft (125.5 m, 136 m) 270.9 pkt * 7. Halvor Egner Granerud (131 m, 130 m) 269.2 pkt * 8. Karl Geiger (137.5 m, 133.5 m) 268.9 pkt * 9. Piotr Żyła (

128.5 m, 133.5 m) 266 pkt * 10. Johann Andre Forfang (131.5 m, 133.5 m) 263.3 pkt *** 23. Aleksander Zniszczoł (124.5 m, 127 m) 244.6 pkt.