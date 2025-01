Skoki narciarskie. Wygrana Tschofeniga, dramat Laniska i świetny występ Wąska na Wielkiej Krokwi

Niedzielny konkurs indywidualny stał na bardzo wysokim poziomie. Liderem po pierwszej serii był Anze Lanisek. Słoweniec „huknął” 145 metrów i objął prowadzenie w konkursie, a jury podjęło decyzję o obniżeniu belki najazdowej. Nie ma co ukrywać, atrakcyjność zawodów na tym nie zyskała. Pozostali skoczkowie nie byli bowiem w stanie szybkować tak daleko. Drugie miejsce po pierwszej serii zajmował Daniel Andre Forfang (137 m), ale miał ogromną stratę do lidera. Podium uzupełnił Daniel Tschofenig. Lider Pucharu Świata doleciał do 136 metra.

Najlepszym z Polaków na półmetku zawodów był Paweł Wąsek, który zajmował siódme miejsce po skoku na odległość 136 metrów. Do drugiej serii awansował także Kamil Stoch (133 m, 20. miejsce) oraz Dawid Kubacki (132 m, 23. miejsce). Poza drugą serią znalazł się Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny, który został dodatkowo zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.

W finałowej serii Kubacki doleciał tylko do 120 metra i spadł o trzy lokaty. Z kolei Stoch skoczył 125.5 metra i zajął finalnie 24. miejsce. Świetnie spisał się za to Wąsek. Najlepszy nasz skoczek tego sezonu uzyskał 137 metrów i wskoczył na piąte miejsce. Największym przegranym zmagań okazał się... Lanisek. Słoweniec skacząc jako ostatni poleciał tylko na 130 metr i spadł z pierwszej lokaty na czwartą. Zawody wygrał Tschofenig (139.5 m), drugie miejsce utrzymał Forfang (136 m), a podium uzupełnił Jan Hoerl (140 m).

PUCHAR ŚWIATA W ZAKOPANEM – WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO