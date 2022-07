Triumf chełmskiej zapaśniczki w stolicy Hiszpanii

Ogromne powody do radości miała Angelika Łysak. Zapaśniczka z Chełma okazała się rewelacją w swojej kategorii wagowej do 57 kg. Zawodniczka Cementu-Gryfa nie dała najmniejszych szans rywalkom i pewnie, bez straty punktu, wygrała wszystkie cztery pojedynki. W walce finałowej młoda chełmianka spotkała się ze swoją reprezentacyjną koleżanką Magdaleną Głodek, na co dzień reprezentującą Klub Sportowy Bloczek Team Pelplin. Łysak wykonała swoje koronne ,,bioderko” i położyła koleżankę z kadry na łopatki. Na najniższym stopniu podium w tej samej kategorii wagowej stanęła trzecia z reprezentantek Polski Patrycja Gil z WLKS Siedlce-Nowe Iganie. Zapaśnicza stoczyła cztery pojedynki, a jedynej porażki doznała w półfinale z Głodek.

Druga z przedstawicielek Cementu-Gryfa Chełm Katarzyna Krawczyk stanęła na najniższym stopniu podium. Startująca w wadze do 53 kg chełmianka nie zdołała dotrzeć do finału. W walce półfinałowej Polka nie dała rady aktualnej mistrzyni Europy, Szwedce Malmgren Emma Jonna Denise.

Na drugim stopniu podium stanęły Jowita Wrzesień w kategorii do 59 kg z CSiR Zapasy Dąbrowa Górnicza oraz Patrycja Sperka (72 kg) z MKZ Unia Racibórz. W finale nasza reprezentantka musiała uznać wyższość brązowej medalistki ostatnich mistrzostw Europy, Francuzki Dacher Kendra.

Brązowy medal zdobyły Anna Łukasiak (50 kg) z AZS AWF Warszawa Zapasy Kobiet i Natalia Strzałka (68 kg) Z.K.S. Slavia Ruda Śląska.

Na czwartym miejscu start w stolicy Hiszpanii zakończyła startująca w wadze do 55 kg Dominika Kulwicka z Z.K.S. Slavia Ruda Śląska, na piątym – jej koleżanka klubowa Paulina Danisz, w wadze 62 kg. Na ósmej pozycji sklasyfikowana została Weronika Sikora (50 kg) z WKS Grunwald Poznań, a na dziewiątym Amanda Tomczyk (50 kg) MLUKS MLUKS Karlino.

Drużynowo reprezentacja Polski kobiet uplasowała się na trzecim stopniu podium.