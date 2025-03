Kolarstwo Bartosz Rudyk wygrał Grand Prix Apollon Temple

W sobotę lubelska ekipa rywalizowała w International Apollon Criterium. Zawody rozgrywane na krótkiej, niespełna trzykilometrowej, pętli były rozgrywane w błyskawicznym tempie. Wspomniane okrążenie pokonywano 50 razy. Z grona lubelskich kolarzy najlepiej spisał się Szymon Wiśniewski, który zajął trzecie miejsce.

Najważniejszy start miał jednak miejsce w niedzielnym Grand Prix Apollon Temple. To wyścig notowany dość wysoko w klasyfikacji UCI. Licząca 130 km była płaska jak stół, więc nic dziwnego, że o końcowych wynikach decydował finisz z peletonu. Monogo ustawiło fantastyczny pociąg na końcu którego znalazł się Bartosz Rudyk. To kolarz, który do drużyny dołączył dopiero tej zimy, ale już pokazuje jak istotnym jest wzmocnieniem. Bartosz Rudyk wygrał bardzo pewnie, a pozostałe miejsca na podium zajęli Turek Ramazan Yilmaz (Konya Buyuksehir Belediye Spor) i Algierczyk Youcef Reguigui (Madar Pro Cycling Team). Świetne spisał się także inny zawodnik Monogo, Jakub Musialik, który był ósmy. (kk)