Casademont Saragossa – Polski Cukier AZS UMCS 58:50. Koniec europejskiego snu

Rok temu lubelski zespół dotarł do ćwierćfinału FIBA EuroCup. W tym sezonie zatrzymał się rundę wcześniej, a jego pogromcą okazał się hiszpański Casademont Saragossa.

Podopieczne Krzysztofa Szewczyka udały się na Półwysep Iberyjski z trzypunktową zaliczką z pierwszego spotkania. I przez wiele minut udawało im się ją utrzymywać. Oczywiście, były chwile, kiedy to Casademont był bliżej awansu do kolejnej rundy, ale generalnie polski zespół kontrolował boiskowe wydarzenia. Akademiczki dobrze atakowały strefę podkoszową, wymuszały kolejne faule, w obronie potrafiły powstrzymać Markeishę Gatling, a do tego miały świetnie dysponowaną Sparkle Taylor.

Kiedy w drugiej kwarcie prowadziły już 28:21, to wydawało się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Niestety, ale popsuły końcówkę spotkania. Kluczowe punkty zdobyła 40 sekund przed ostatnią syreną Vega Gimeno, która trafiła z 5 m do kosza równo z końcem akcji. To dało prowadzenie Casademontowi 56:50, ale również wyraźnie podcięło skrzydła lubliniankom. Ostatecznie przegrały one 50:58 i w dwumeczu okazały się gorsze od hiszpańskiej ekipy o 5 „oczek”.

Niekwestionowaną liderką Polskiego Cukru była Taylor. Amerykanka trafiała w ważnych momentach i mecz zakończyła z 22 pkt na koncie. Dzielnie wspierała ją jej rodaczka, Natasha Mack, która dołożyła 12 „oczek”. W Casademomnt świetnie spisała się Leonie FIebich. Niemka zakończyła rywalizację z 15 pkt na koncie oraz 14 zbiórkami.

Casademont Saragossa – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 58:50 (14:14, 11:16, 11:8, 22:12)

Casademont: Gimeno 19 (3x3), Fiebich 15 (3x3), Gonzalez 5 (1x3), Ortiz 2, Geldof 0 oraz Gatling 12, Oma 4, Alonso 1, Tate 0, Grance 0.

Lublin: Taylor 22 (2x3), Mack 12 (1x3), Stanaćev 8 (1x3), Ziętara 0, Yurkevichus 0 oraz Zec 8 (2x3), Ziemborska 0.

Sędziowali: Tomic (Chorwacja), Pedroso (Portugalia) i Perciavalle (Włochy).

Wynik dwumeczu: 124:119. Awans: Casademont.

Pozostałe wyniki 1/8 finału: BLMA – Galatasaray Cagdas Factorng 57:67. Wynik dwumeczu: 132:155. Awans: Galatasaray * ACS Sepsi-Sic – LDLC ASVEL Feminin 83:87. Wynik dwumeczu: 159:178. Awans: ASVEL * Flammes Carolo Basket – Cadi La Seu 77:65. Wynik dwumeczu: 131:137. Awans: Cadi * Umana Reyer Venezia – Elitzur Hoon 77:60. Wynik dwumeczu: 145:143. Awans: Umana * PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – Elitzur Landco Ramla 64:85. Wynik dwumeczu: 127:170. Awans: Ramla * Villeneuve D’Ascq LM – NKA Universitas Peac 74:44. Wynik dwumeczu: 148:110. Awans: Villeneuve * Angers – Castors Braine 89:83. Wynik dwumeczu: 151:144. Awans: Angers.

Pary ćwierćfinałowe: Angers – ASVEL * Villeneuve – Casademont * Cadi – Galatasaray * Ramla – Umana.