Truskawki w opałach, śliwki na granicy przetrwania. Przymrozki dały popalić sadownikom z Lubelszczyzny

Zima wróciła tylnymi drzwiami – i to z zaskoczenia. Choć kalendarz krzyczy "maj", termometry o świcie pokazują raczej marzec. A w sadach i na polach owocowych – dramat.

– W wielu miejscach temperatura spadła do minus 4 stopni. W truskawkach przepadły zarówno otwarte, jak i zamknięte kwiaty – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej w rozmowie z PAP. Jak szacuje, w niektórych lokalizacjach straty mogą sięgnąć nawet 70–80 proc. – To nie jest problem całej Lubelszczyzny, ale punktowo te straty są ogromne – zaznacza.

Niepokojące wieści docierają z powiatów: lubelskiego, puławskiego, opolskiego i kraśnickiego. Tam rolnicy próbują ratować plony, rozpalając ogniska, stawiając piecyki i uruchamiając systemy zraszania nadkoronowego. Ale jak mówi PAP Krzysztof Cybulak ze Związku Sadowników RP, efekty będą znane dopiero za kilka tygodni.

Jakby tego było mało, susza robi swoje. Ziemia twarda jak beton, a rośliny – jak każdy – potrzebują wody do regeneracji. Problem pogłębia brak systemowego wsparcia.

– Potrzebny jest system obowiązkowych ubezpieczeń, jak OC dla kierowców – dodaje Jędrejek. – Inaczej rolnicy zostają z problemem sami, bez żadnej tarczy ochronnej.

Na razie nikt nie odważy się podać konkretnej wartości strat. Pierwsze realne szacunki możliwe będą dopiero pod koniec czerwca, o ile pogoda w końcu się opamięta.

A tymczasem – prognozy są bezlitosne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: w nocy z soboty na niedzielę na terenie całego województwa lubelskiego wystąpią przygruntowe przymrozki. IMGW wydał alert pogodowy I stopnia.

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -3°C - czytamy w komunikacie IMGW. Najgorzej ma być od godziny 2 w nocy w niedzielę (11 maja) do godziny 6 rano tego samego dnia.