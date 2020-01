Pszczółka Polski Cukier przegrała po zaciętej walce z gorzowiankami. Odpadła tym samym w ćwierćfinale Suzuki Pucharu Polski

Trener Krzysztof Szewczyk mógł skorzystać w tym meczu z pełnej rotacji. Po kilkudniowym leczeniu do składu powróciły Alexis Peterson i Agnieszka Szott-Hejmej.

Pierwsza kwarta tego spotkania była bardzo wyrównana. Presja wyniku podziałała na gorzowianki, którym ewidentnie piłka „nie kleiła się” do rąk – popełniały sporo niewymuszonych błędów i nie wykorzystywały okazji do zdobywania punktów. Z kolei akademiczki z Lublina prowadziły dzięki temu grę i utrzymywały niewielkie prowadzenie. Same jednak również nie ustrzegły się kilku pomyłek. Po premierowej odsłonie skromną, bo zaledwie jednopunktową, przewagę miały podopieczne Dariusza Maciejewskiego – 19:18.

Obie drużyny mogły sobie przybić „piątkę” za słabą skuteczność w rzutach z gry. Obręczy długo nie udawało się „odczarować”, dlatego zamiast efektownej koszykówki, oglądaliśmy raczej niezbyt przyjemny dla oka basket. Akcje zaczęły nabierać tempa dopiero po kilku minutach. W lubelskim zespole inicjtywa była po stronie Alexis Peterson, wspomaganej przez Julię Adamowicz. Z kolei w szeregach gorzowianek najlepiej radziły sobie Kahleah Copper i Cheridene Green. Do przerwy gościom udało się utrzymać na prowadzeniu – było 41:39.

Na plus lubliniankom na pewno należy zaliczyć postawę w defensywie. To właśnie ta formacja napsuła sporo krwi rywalkom. Gorzowianki nie miały łatwego dostępu do kosza i często rzucały pod presją obrońcy. Jeśli dodamy do tego, że „Pszczółki” biegały do szybkich kontrataków, to dostaniemy w miarę dokładny obraz tego, co działo się w trzeciej kwarcie. W połowie tej partii było 49:45 dla gospodyń. Minutę później, po celnej „trójce” Jovany Popović, przewaga lublinianek jeszcze urosła. Przed decydującą kwartą „Pszczółki” wygrywały 58:52.

Do zakończenia spotkania pozostało jednak 10 minut. Ekipa z zachodniej Polski od razu rozpoczęła pogoń za miejscowymi. Zrobiła to bardzo skutecznie. Na nieco ponad sześć minut do ostatniego gwizdka był remis po 66, a już w kolejnej akcji gorzowianki objęły prowadzenie. Goście przebijali się pod kosz i pewnie dokładali kolejne punkty do swojej zdobyczy. „Pszczółki” wytrzymywały narzucone im tempo, ale były o jeden krok za przeciwniczkami.

Zegar wskazywał niecałe 53 sekundy do zakończenia tego meczu, Gorzów prowadził 80:75, a trener Krzysztof Szewczyk poprosił o przerwę na żądanie. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów. Trzeci zespół obecnego sezonu Energa Basket Ligi Kobiet był zbyt skoncentrowany, żeby wypuścić prowadzenie z rąk. Na domiar złego, Alexis Peterson otrzymała dwa przewinienia techniczne przy stanie 80:84 – oba za dyskusje z arbitrami. Ostatecznie gorzowianki odniosły zwycięstwo 88:80.

===

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski 80:88 (18:19, 21:22, 19:11, 22:36)

Pszczółka: Peterson 24, Day 14 (10 zb.), Adamowicz 12, Popović 8, Labuckiene 12 – Sklepowicz 2, Szott-Hejmej 4, Degbeon 4, Trzeciak.

Gorzów: Copper 27 (12 zb.), Green 19 (15 zb.), Prezelj 5, Juskaite 16, Thomas 7 – Keller 8.

Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Ewa Matuszewska, Bartłomiej Kucharski.