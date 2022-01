W czwartek w Lublinie odbędzie się losowanie Suzuki Pucharu Polski

Regulamin tej imprezy mówi, że prawo udziału w decydujących zmaganiach ma 7 najlepszych drużyn pierwszej rundy Energa Basket Ligi oraz gospodarz. W tym gronie znalazły się więc Polski Cukier Pszczółka Start Lublin, Twarde Pierniki Toruń, Anwil Włocławek, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, Enea Zastal BC Zielona Góra, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski, WKS Śląsk Wrocław i King Szczecin.

Pierwsze cztery drużyny z grona wymienionych są rozstawione i wiadomo, że w pierwszej rundzie nie mogą na siebie trafić. Mimo uprzywilejowanej pozycji, koszykarze Startu nie mogą czuć się zbyt pewnie. Lublinianie w tym sezonie rozczarowują i zamiast walczyć o awans do fazy play-off, muszą bić się o ligowy byt. Ich potencjalni rywale to w większości zespoły, które reprezentują nasz kraj w europejskich pucharach. Zastal wciąż gra w Lidze VTB, Śląsk w EuroCup, a Stal niedawno zakończył rywalizację w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Jedynym wyjątkiem w tym gronie jest King i to właśnie szczecinianie wydają się być wymarzonym przeciwnikiem w ćwierćfinale. Zespół Arkadiusza Miłoszewskiego dotknęła plaga kontuzji, która sprawiła, że doświadczony szkoleniowiec ma olbrzymie problemy z zestawieniem składu. King i Start zresztą zmierzyły się ze sobą tydzień temu i to lublinianie byli górą w tym pojedynku. – Ciężko jest wyrokować, kto byłby najlepszym przeciwnikiem. Każdy zespół biorący udział w Suzuki Puchar Polski jest bardzo mocny, chociaż rzeczywiście to chyba King byłby najlepszym wyborem w czwartkowym losowaniu – przyznaje Arkadiusz Pelczar, prezes klubu.

Turniej w hali Globus odbędzie się w dniach 17-20 lutego. Pierwsze dwa dni są przeznaczone na ćwierćfinały. 19 lutego odbędą się półfinały, a wielki finał jest zaplanowany na 20 lutego. Oprócz zmagań drużynowych, zawodnicy będą mieli okazję spróbować swoich szans w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 punkty oraz LOTTO Konkursie Wsadów. Pucharu broni Enea Zastal BC Zielona Góra, która w finałowym spotkaniu pokonała PGE Spójnia Stargard. Start poprzednią edycję Suzuki Puchar Polski zakończył na ćwierćfinale, kiedy okazał się gorszy od Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski.