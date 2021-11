Górnik Trans.eu Wałbrzych – AZS UMCS Start II Lublin 81:66. Zagrali w okrojonym składzie

Mecz z jednym z faworytów pierwszoligowych rozgrywek przez trzy kwarty wyglądał bardzo dobrze. Wprawdzie w tuż przed przerwą gospodarze zbudowali kilkanaście punktów przewagi, to jednak nie potrafili jej dłużej utrzymać. W efekcie na początku czwartej kwarty lublinianie przegrywali tylko różnicą 4 „oczek”. W ostatnich minutach zabrakło im jednak sił, co gospodarze natychmiast wykorzystali i wygrali 81:66. Przemysławowi Łuszczewskiemu na pocieszenie zostało dobre wrażenie, które pozostawił po sobie w Wałbrzychu jego zespół. Najlepszy w drużynie rezerw był 18-letni Tymoteusz Pszczoła, który mimo niedostatków fizycznych zebrał aż 10 piłek. 15 pkt w tym meczu zdobył Bartosz Ciechociński. – Mecz długo toczył się po naszej myśli, ale w końcówce zabrakło nam sił i skuteczności. Mieliśmy jednak mocno okrojony skład, na co wpływ mają kontuzje Sebastiana Waldy i Bartłomieja Pelczara. Nawet nasza klubowa młodzież jest chora. Staramy się radzić sobie z tą sytuacją i dawać z siebie maksimum – mówi Przemysław Łuszczewski, trener AZS UMCS Start II.

Górnik Trans.eu Wałbrzych – AZS UMCS Start II Lublin 81:66 (25:21, 14:12, 15:15, 27:18)

Górnik: Malesa 20 (4x3), Jakóbczyk 18 (2x3), Pabian 14 (4x3), Cechniak 6, Zywert 6 oraz Dymała 8 (1x3), Kruszczyński 6 (2x3), Durski 3, Jeziorowski 0, Pawlak 0, Ratajczak 0.

Lublin: Ciechociński 15 (1x3), M. Gospodarek 13 (1x3), A. Myśliwiec 13, Wąsowicz 8, Ziółko 4 oraz Pszczoła 9, Nycz 0, Grzesiak 4, Kępka 0, Wachowicz 0.

Sędziowali: Andrzejewski, Olejnik i Michalski. Widzów: 600.

Pozostałe wyniki: MKKS Żak Koszalin – PGE Turów Zgorzelec 72:64 * Rawplug Sokół Łańcut – KS Księżak Łowicz 77:69 * WKK Wrocław – Znicz Basket Pruszków 96:79 * Sensation Kotwica Kołobrzeg – Miasto Szkła Krosno 89:62 * AZS AGH Kraków – Decka Pelplin 75:58 * GKS Tychy – Dziki Warszawa 79:78 * TBS Śląsk II Wrocław – SKS Starogard Gdański 79:81.