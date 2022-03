LNBA: Czas na Final Four

W ostatniej kolejce Symbit zmierzył się z Alco. Chociaż wydawało się, że napakowany mocnymi zawodnikami zespół Alco będzie faworytem tego starcia, to Symbit pokazał olbrzymi hart ducha. Lider Konferencji A był w tym spotkaniu mocno osłabiony. Mimo to potrafił w trzeciej kwarcie uzyskać aż 15 pkt przewagi. Alco zanotowało spóźniony finisz. Chociaż w ostatniej odsłonie potrafiło zdobyć nawet 11 pkt z rzędu, to nie było w stanie odrobić całości strat i przegrało 60:65. Bohaterem Symbitu po raz kolejny był Piotr Ziółkowski. To koszykarz, który większość swojej kariery spędził na amatorskich parkietach. Można tylko żałować, że nigdy nie zaistniał w profesjonalnej koszykówce, bo miał do tego duże predyspozycje. Znakomicie ułożona ręka oraz olbrzymie doświadczenie pozwoliły mu w meczu z Alco zdobyć aż 35 pkt. Dzielnie wspierał go także Łukasz Zając, który dołożył 8 pkt. W Alco wyróżnił Mateusz Prażmo. Lubartowianin, który ma za sobą nawet pierwszoligowy epizod w Starcie Lublin, zdobył 17 pkt.

W starciu dwóch najsłabszych ekip tegorocznych rozgrywek, 12 Małp i Alpaca Alfachem Team, lepsi byli ci drudzy. Ekipa Michała Gwiazdowskiego triumf zapewniła sobie zaskakująco łatwo i już po pierwszej połowie prowadziła 36:21. Ambitna pogoń 12 Małp pozwoliła już tylko zmniejszyć rozmiary porażki do 7 pkt. W Alpace fantastycznie zagrał Adrian Kowalczyk, który zdobył 10 pkt i zebrał aż 20 piłek. Dzielnie wspierał go Gerard Nawrocki. Były gracz grup młodzieżowych Startu zapisał na swoim koncie 17 pkt. U pokonanych wyróżnił się Michał Żuliński. Doświadczony kapitan 12 Małp 14 pkt. (kk)

Konferencja A: Matematyka – Folpak GDL Ballers 72:55 * Alco – Symbit 60:65 * Migel Brothers – KSC Rodmos 0:20 (v.o.) * 12 Małp – Alpaca Alfachem Team 52:59.

Symbit 14 26 898:677 Matrematyka 14 24 873:763 Alco 14 23 838:718 Migel 14 22 810:694 Rodmos 14 21 782:720 Folpak 14 18 725:892 Alpaca 14 18 710:897 12 Małp 14 15 626:900

Pary Final Four: Symbit – Migel * Matemattyka – Alco.

Konferencja B – pierwsza runda play-off: Basketball Fever – Kanina 52:41. Wynik dwumeczu: 98:77. Awans: Fever * Devils – Piąty Faul 45:53. Wynik dwumeczu: 102:93. Awans: Devils. * Patobasket – The Reds Iglo-Klima 83:36. Wynik dwumeczu: 176:82. Awans: Patobasket. * Tłoki – Bad Boyz 49:26. Wynik dwumeczu: 111:47.

Pary półfinałowe: Tłoki – Devils * Patobasket – Fever.

Konferencja C – półfinał play-off: Cukropol Pszczółka – Mavericks 51:57. Stan rywalizacji: 1:2. Awans: Mavericks.