Zwolennicy Trzaskowskiego i Nawrockiego przyjadą na marsze. Szykuje się paraliż stolicy?

Organizatorzy zapowiedzieli, iż w każdym marszu może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wielki Marsz Patriotów, czyli środowisk popierających Rafała Trzaskowskiego, został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsz za Polską, organizowany przez zwolenników Karola Nawrockiego, wystartuje o godz. 12.00 z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.

W zależności od liczby uczestników policja może podjąć decyzję o zamknięciu nie tylko ulic na trasie marszów, ale także poprzecznych – w tym al. Jerozolimskich, Świętokrzyskiej, Królewskiej czy alei „Solidarności”.

Już teraz wiadomo, że przez całą niedzielę ulica Świętojerska będzie zamknięta od Bonifraterskiej do Andersa, a na Bonifraterskiej, pomiędzy Muranowską a Świętojerską zostanie wygrodzony prawy pas ruchu na jezdni w stronę placu Krasińskich. Zaparkują tu autokary, którymi przyjadą uczestnicy.

Przed rozpoczęciem marszu plac Bankowy zostanie zamknięty dla ruchu. Na końcu trasy zostanie zamknięta jezdnia ulicy Waryńskiego od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu Konstytucji.

Przez całą niedzielę, wzdłuż trasy przemarszu – także na wyznaczonych miejscach postojowych – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania samochodów na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów z przepustkami.

W niedzielę od około godziny 10:00 do 18:00 metro będzie kursowało częściej – pociągi przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii M1 co 2 minuty 20 sekund a M2 co 2 minuty i 50 sekund. Oznacza to, że w ruchu będzie ponad 30 składów więcej niż normalnie w niedzielę. Więcej będzie też na trasach tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii zostaną skierowane pojazdy o większej pojemności.

W niedzielę pasażerom pomogą informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu.