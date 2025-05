Najpierw wahadło, później zamknięcie. Lepiej omijać dzisiaj ten most

Chodzi m.in. o most przy tej ulicy. W sobotę (24 maja) drogowcy będą wymieniać nawierzchnię jezdni tej ulicy oraz mostu. - W trakcie prac na jedni obowiązywać będzie ruch wahadłowy, a od godz. 17 obiekt mostowy na ul. Pliszczyńskiej będzie całkowicie nieprzejezdny. Utrudnienia potrwają do wieczora- zapowiada Monika Fisz, rzecznik Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Apeluje jednocześnie do kierowców o ostrożność.

Przy niekorzystnej pogodzie wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania prac.

>>> Objazdy komunikacji miejskiej <<<