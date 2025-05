Jednostka rośnie w siłę i nowe budynki. Przez miesiąc rozbierali zabytkowy hangar lotniczy

Starosta nie chce „sowieckich żołnierzy” na swoim terenie

– Jeśli mamy wybór, to wolę na naszym terenie żołnierza polskiego, a nie sowieckiego– tak starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski (PiS) próbował przekonać radnych do poparcia inicjatywy powrotu jednostki wojskowej. Ale wątpliwości pozostają, bo radni pytają co stanie się z Ochotniczymi Hufcami Pracy, które obecnie zajmują dawne obiekty wojskowe.