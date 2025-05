Konie na aukcję Pride of Poland 2025 wybrane. Amerykanin zrobił im zdjęcia

Stuart Vesty w Janowie Podlaskim (fot. R. Dryżałowski/ SK Janów Podlaski )

Przygotowania do tegorocznej aukcji Pride of Poland nabierają tempa. Najlepsze konie do katalogu zostały już wybrane. Niedawno znalazły się w obiektywie światowej sławy fotografa Stuarta Vesty’ego.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować