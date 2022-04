LNBA. Matematyka blisko mistrzowskiego tytułu

Chociaż jest to rywalizacja jedynie amatorska, to w hali sportowej Centrum Kultury Fizycznej UMCS zgromadziło się liczne grono kibiców. Nic dziwnego, bo w finale LNBA spotkały się dwie ekipy pełne uznanych na lubelskich parkietach nazwisk.

Od samego początku w grze Symbitu i Matematyki widać było spore zdenerwowanie stawką spotkania. Ci pierwsi starali się koncentrować swoją uwagę przede wszystkim na powstrzymaniu Tomasza Celeja. Ci drudzy z kolei chcieli zatrzymać Piotra Ziółkowskiego. Liderzy obu ekip zdobyli swoje punkty – odpowiednio 15 i 28. Kluczowa była jednak postawa innych graczy. Wśród nich sporą różnicę zdobył Artur Josik. Ten doświadczony zawodnik zwłaszcza w trzeciej kwarcie przyczynił się do zbudowania 10 pkt przewagi przez Matematykę. Symbit podjął próbę odrobienia strat, ale zakończyła się ona niepowodzeniem. Przyczyn tego można szukać zapewne w krótszej ławce rezerwowych. – W sezonie zasadniczym mecze trwały 28 min. Teraz musieliśmy walczyć przez pełne 40 min, co dla zawodników po 40 roku życia jest sporym wysiłkiem. Uratowała nas jednak wartościowa ławka rezerwowych – tłumaczy Artur Josik, kapitan Matematyki. – Kluczowa dla losów meczu była trzecia kwarta, kiedy pozwoliliśmy rywalom zbudować przewagę. To nasza bolączka od dłuższego czasu. Na początku drugiej połowy często zdarza nam się tracić koncentrację. Musze jednak pochwalić moich zawodników, którzy w niedzielny wieczór walczyli z dużą ambicją – dodał Sławomir Łątka, manager Symbitu.

Finałowa rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 17.30 to w hali sportowej Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Finał

Symbit – Matematyka 77:81 (20:20, 22:22, 15:24, 20:15)

Symbit: Ziółkowski 28 (2x3), Trzaskowski 11, Andrzejak 11, Beczek 5, Zając 2 oraz Mróz 11 (2x3), Przedomyrski 7 (1x3), Szyszkowski 2.

Matematyka: Celej 21 (3x3), A. Josik 20 (3x3), Ćwik 8 (1x3), B. Lembrych 7, Kusiak 4 oraz Skolimowski 7, Broda 6, Macieszczuk 6 (2x3), Staśkiewicz 2, D. Josik 0.

Stan rywalizacji: 0:1. Gra toczy się do dwóch zwycięstw.

Mecz o 3 miejsce

Alco – Migel Brothers 71:57 (19:10, 20:14, 10:21, 22:12)

Alco: Zduniak 15 (2x3), Rak 14, Norton 7, Swacha 5, Dykiel 4 oraz Łukawski 17 (1x3), Laskowski 4, Wróblewski 2, Pazur 2, Strzałkowski 1, M. Prażmo 0.

Migel Brothers: Mirosław 19, P. Jagoda 14 (2x3), Paweł Karolak 10, Ł. Jagoda 9 (1x3), Przemysław Chabros 4 oraz Piotr Chabros 1, Chowaniec 0.

Rywalizacja odbywa się w formie dwumeczu.

Konferencja B – finał (do dwóch zwycięstw): PatoBasket – Tłoki 70:61. Stan rywalizacji 1:0. Mecz o 3 miejsce (dwumecz): Devils – Basketball Fever 65:62.

Konferencja C – finał (do dwóch zwycięstw): Comao Sportowe Puławy vs Mavericks Team 82:57. Stan rywalizacji: 2:0.