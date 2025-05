Trzaskowski kontra Nawrocki. W sondażu remis. O wszystkim zdecyduje debata?

To będzie pierwsza i ostatnia debata przed II turą wyborów prezydenckich. W piątek, 23 maja, o godzinie 20 w studiu telewizyjnym spotkają się Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość).

Debata ma trwać 90 minut. Zaplanowano sześć bloków tematycznych:

• bezpieczeństwo

• gospodarka

• polityka społeczna

• polityka międzynarodowa

• zdrowie

• światopogląd

Co najważniejsze: pytania zadawać będą sami kandydaci. W każdej rundzie po trzy pytania, na każde z nich będą mieć po 30 sekund. Na odpowiedź przewidziano 90 sekund (po niej 30 na ripostę).

Na zakończenie debaty każdy z kandydatów będzie miał dwie minuty na swobodną wypowiedź.

Transmisję debaty w studiu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie przeprowadzą stacje TVP1, TVP Info, Polsat News, TVN24 oraz Polsat News Polityka. Rolę moderatora będzie pełnił dziennikarz „Super Expressu”, Jacek Prusinowski.

Tymczasem w ostatnim sondażu mamy remis.

Według badania Ipsos dla „19:30” i TVP Info, obaj kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mogą liczyć na 47 proc. poparcia. 6 proc. respondentów nie potrafi zdecydować, kogo poprze. 53 proc. ankietowanych zadeklarowała, że „zdecydowanie” weźmie udział w wyborach, a 13 proc, że „raczej”.

Respondenci zostali też zapytani, który z kandydatów lepiej zadba o bezpieczeństwo Polski. 46 proc. ankietowanych wskazało na Trzaskowskiego, a 38 proc. - na Nawrockiego. 16 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

O tym, że Trzaskowski byłby lepszym prezydentem pod kątem bezpieczeństwa naszego kraju, przekonanych jest więcej kobiet niż mężczyzn: 52 proc. do 42 proc. W przypadku Karola Nawrockiego jest odwrotnie – to mężczyźni czuliby się bezpieczniej z nim w roli prezydenta. Tutaj różnica wynosi 43 proc. do 33 proc. W bezpieczną Polskę pod rządami kandydata KO wierzy więcej osób z wykształceniem średnim i wyższym – 49 proc. do 36 proc. Prezes IPN wydaje się pod tym względem lepszym kandydatem badanym z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Tutaj różnica wynosi 41 proc. do 39 proc.

A co nas czeka w najbliższych dniach?

W sobotę, 24 maja, o godzinie 19 Sławomir Mentzen spotyka się Rafałem Trzaskowskim. Mentzen w I turze uzyskał trzeci wynik i już we wtorek, 20 maja zaprosił obu kandydatów „na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców.

Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” - napisał na X Mentzen.

Więcej w tekście: Komu przekaże głosy Sławomir Mentzen? „Zapraszam obu kandydatów”. Z Nawrockim Sławomir Mentzen spotkał sie w czwartek, 22 maja.



A w niedziele, 25 maja, czekają nas dwa marsze w Warszawie.

Pierwszy z nich, to „Wielki Marsz Patriotów”, wspierający Rafała Trzaskowskiego, ruszy z placu Bankowego i przejdzie ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji.

Również w południe w stolicy rozpocznie się „Wielki Marsz za Polską” Karola Nawrockiego. Wyruszy z ronda de Gaulle'a i skieruje się w stronę placu Zamkowego.