Pętla taktyczna: 82 ochotników z lubelskiego zaraz rozpocznie służbę

W czwartek, 22 maja, w Zamościu 82 ochotników z naszego województwa przystąpiło do egzaminu dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Tzw. „pętla taktyczna” to końcowy etap 16-dniowego szkolenia podstawowego.

Ochotnicy pod okiem instruktorów z kompanii szkolnej 2 LBOT, przez ponad dwa tygodnie zapoznawali się z podstawami wojskowości: strzelectwem, taktyką, terenoznawstwem, łącznością oraz pierwszą pomocą medyczną.

Sprawdzian, który odbył się na obiektach wojskowych w Zamościu, miał formę wielogodzinnego marszu, podczas którego ochotnicy wykonywali zadania weryfikujące ich wiedzę z działań pododdziałów lekkiej piechoty.

To na przykład obsługa karabinka MSBS Grot, ładowanie magazynków na czas, poruszanie się w terenie z użyciem przyrządów nawigacyjnych, praca z mapą, dostarczanie amunicji, maskowanie, rzut granatem, a także udzielanie pierwszej pomocy medycznej na polu walki.

Wszyscy kandydaci pomyślnie zdali egzamin, potwierdzając zdobyte umiejętności i wiedzę. Przed nimi najważniejsza chwila – uroczysta przysięga wojskowa. A ta już w sobotę, 24 maja o godz. 12.00 w Zamościu (szczegóły w naszym tekście: Terytorialsi świętują w Zamościu. Przysięga, defilada i piknik militarny). Po przysiędze nowi żołnierze rozpoczną służbę w jednym z pięciu batalionów 2 LBOT: w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku lub Zamościu.

Najbliższe szkolenie podstawowe dla osób, które nigdy nie były w wojsku, odbędzie się w terminie 4-19 lipca w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Więcej informacji na stronie rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl